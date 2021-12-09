Pandemi, Kitlesel Gözetimi Normalleştirmek İçin Kullanıldı

Bir teknoloji gözlemcisi Perşembe günü uyardı, COVID-19 salgını, gözetimi daha da normalleştirmek ve dünya çapında artan sayıda insanın günlük aktivitelerini halk sağlığı kisvesi altında izlemek için bir bahane olarak kullanıldı.

ADM sistemlerini izleyen kar amacı gütmeyen AlgorithmWatch'a göre, koronavirüs krizinin başlangıcından bu yana, bir dizi otomatik karar alma (ADM) sistemi aceleyle ve neredeyse hiç şeffaflık, yeterli güvence ve yetersiz demokratik tartışma olmadan benimsendi. ve toplum üzerindeki etkileri.

Yeni bir rapordaki “İzleyicileri İzleme” projesi, Avrupa ve ötesinde ADM sistemlerinin (yapay zekaya (AI) dayalı sistemler de dahil olmak üzere) uygulanmasının bir yıl boyunca izlenmesinin bulgularını içeriyor.

Berlin, Almanya merkezli grup, ADM sistemleriyle ilgili durumun COVID-19 pandemisi başlamadan öncekinden daha da kötü olduğu konusunda uyarıyor çünkü artık potansiyel olarak hayat kurtarıcı araçlar içeriyorlar.

ADM sistemlerinin bazı örnekleri arasında dijital kişi izleme (DCT) uygulamaları ve dijital COVID sertifikaları (DCC) bulunur. AlgorithmWatch, bu araçların benimsenmesinin hızlı ve olası riskler ve düşüşler dikkate alınmadan gerçekleştiği konusunda uyarıyor.

Tracing the Tracers projesinin proje lideri Fabio Chiusi, “Pandemiden önce belgelediğimiz aynı tehlikeli eğilimlere – yaygın opaklık, yetersiz demokratik gözetim ve tartışma, çözümist varsayımlar – milyonlarca hayat tehlikedeyken bile tanık olmak gerçekten şok edici” dedi. , El Cezire'ye söyledi.

COVID-19 ve son iki yılda Avrupa'da ve başka yerlerde benimsenen temas izleme uygulamaları ve COVID-19 durum sertifikaları gibi kitlesel gözetimin, “sağlık gözetiminde eşi görülmemiş bir sosyal deneyin” parçası olduğu konusunda uyardı.

Örneğin, dronların ve robotların yardımıyla termo tarayıcılar ve güvenlik kameraları, insanların sosyal mesafeyi korumasını ve karantina kurallarına ve düzenlemelerine uymasını sağlamaya yardımcı oldu.

Teknolojinin halk sağlığı da dahil olmak üzere karmaşık sosyal sorunları çözmek için kullanılabileceği fikri yeni değil. Ancak raporda, salgının teknolojinin nasıl uygulandığını güçlü bir şekilde etkilediği ve bunun büyük bir kısmının halk sağlığı politikası oluşturma ve kamuoyu algılarından geldiği belirtildi.

Rapor aynı zamanda planları hararetle savunanlarla bunlara şiddetle karşı çıkanlar arasındaki büyüyen uçurumu ve korku ve yanlış bilginin her iki tarafı da nasıl etkilediğini vurguladı.

Chiusi, AI tarafından üretilen sonuçların "çılgın bir şekilde abartıldığını, yutturmaca yapıldığını ve hatta çatışan süper güçler arasında Soğuk Savaş tarzı tehlikeli propagandalarda kullanıldığını" söyledi.

“Trend, pandemiden çok önce geliyor ve bir halk sağlığı acil durumu, özellikle demokratik olmayan bağlamlarda, yaygın gözetimi haklı çıkarmak ve daha da kötüsü normalleştirmek için mükemmel bir bahane olarak çerçevelenebilir - ve bu olmuştur -. Daha da endişe verici olan, bunun demokratik ülkelerde de ne kadar az tartışıldığı” dedi.