Biden 'Demokrasi Zirvesi'ni Başlattı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, yönetiminin "otoriterizmi geri püskürtmek, yolsuzlukla mücadele etmek, insan haklarını teşvik etmek ve korumak" için "somut taahhütler" çağrısında bulunan ilk uluslararası "Demokrasi Zirvesi"ni başlattı.

Beyaz Saray, iki günlük sanal etkinliği, küresel bir gerilemenin ortasında demokratik değerleri yeniden öne çıkarmak için bir fırsat olarak ilan etti ve çeşitli ve zaman zaman uyumsuz hükümetlerin yanı sıra sivil toplum ve özel sektör isimlerinden 111 lideri katılmaya davet etti. yerel ve küresel reformlar yapmak için bir “eylem yılı” içinde.

Yönetim, 2022'deki ikinci zirvenin küresel bir ilerleme raporu olarak hizmet edeceğini söyledi.

"Tarihimizin bir dönüm noktasındayız. Biden Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Şu anda yaptığımız seçimler, dünyamızın önümüzdeki yıllarda alacağı yönü temelden belirleyecek" dedi.

“Haklar ve demokrasinin geriye doğru kaymasının kontrolsüz bir şekilde devam etmesine izin verecek miyiz? Yoksa birlikte, insanlığın ilerlemesine ve insan özgürlüğünün ilerleyişine bir kez daha öncülük etmek için bir vizyona ve cesarete mi sahip olacağız?

Zirve, ABD demokrasisinde, eski Başkan Donald Trump ve müttefiklerinin 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını bozma girişimiyle başlayan ve 6 Ocak'ta Trump destekçileri tarafından ABD başkentine yapılan ölümcül saldırıyla katlanarak artan çalkantılı bir yılı takip ediyor. Kongre'nin Biden'ın seçilmesini onaylamasını durdurmak için.

Biden'ın, ülke içindeki demokratik kurumlara duyulan güvende devam eden bir gerilemenin ortasında demokrasinin teşvik edilmesinde liderlik mantosunu talep etme girişimi, bazı gözlemciler için garip bir şekilde oturuyor.

Perşembe günkü zirvede konuşan Biden, yönetiminin "Amerikan demokrasisinin temelini destekleyecek iki kritik yasayı geçirmek için savaşmaya devam edeceğini" söyledi, ancak federal yasayı nasıl temin edeceğine dair çok az ayrıntı verdi. ABD Kongresi'nden geçilecek.

'Soğuk savaş zihniyeti'

Eleştirmenler ayrıca, yalnızca davetiyeyle düzenlenen etkinliğin, başta iklim değişikliği, halk sağlığı ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi olmak üzere bir dizi acil konuda küresel işbirliğinin en önemli olmaya devam ettiği bir zamanda ideolojik bölünmeleri artırma riskini taşıdığını söyledi.

Çin ve Rusya, National Interest politika dergisinde yayınlanan ortak bir makalede, ABD büyükelçileriyle birlikte olayı özellikle hedef alarak Biden yönetimini “ideolojik çatışma ve sürtüşmeyi tetikleyecek bir “Soğuk Savaş zihniyeti” sergilemekle suçladılar. "

ABD'nin etkinliğe kendi kendini yöneten Tayvan'ı dahil etmesine özellikle öfkelenen Pekin, ABD'nin demokratik kurumlarına olan güveni sürdürme mücadelesini vurgulayan bir halkla ilişkiler kampanyası başlattı. Özgür medyası veya bağımsız yargısı olmayan tek partili bir devlet ve eleştirmenlerin “kauçuk damgalı parlamento” olarak nitelendirdiği şey.

Biden, ülkeleri veya liderleri özel olarak isimlendirmeden Perşembe günü bu eleştiriyi geri püskürterek, "otokratların" kendi güçlerini ilerletmeye, dünya çapındaki etkilerini ihraç etmeye ve genişletmeye ve baskıcı politika ve uygulamaları daha verimli olarak haklı çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. günümüzün zorluklarını ele almanın yolu”.

“Dünyanın dört bir yanındaki insanların ihtiyaçlarını karşılayamadığını düşündükleri demokratik hükümetlerden memnuniyetsizliklerini artırarak sosyal bölünme ve siyasi kutuplaşmanın alevlerini körüklemeye çalıştıklarını” da sözlerine ekledi.