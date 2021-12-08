ING Bank ve 1 Bankadan Sadece Kimliğinizi Vererek Nakit Alacaksınız, Şartsız Olan Bu Ödemeler Hesaplara Yatıyor

15.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin banka başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda bu onayı alacağını söylemek istiyoruz. Bunun için daha önceden bir kredi kartı veya kredi kullanmış olmanız ve bu kullanımlarda düzenli ödemeler yapmış olmanız gerekmektedir. Bankalar sizin gelir belgenizi ve kredi notunuza da bakarak kredi onayı vermektedir. Bu yüzden kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişilerin Akbank ve ING Bank üzerinden yapılan 15.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu kampanyasına katılacağını söyleyebiliriz. Sizlerde eğer bu kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız banka şartlarına uygun olmanız durumunda istediğiniz bankayı seçerek bu bankanın kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Şimdi size nasıl başvuru yapabilirsiniz bu konu hakkında bilgiler vereceğiz krediler banka şubelerinden kimlikle veya internet bankacılığı üzerinden şubelere gitmeden kullanılmaktadır.

ING Banka 15.000 TL kredi başvurusu

ING Bank üzerinden 15 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapılacak olan müşteriler bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurusunu yapabiliyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler 15 bin TL'ye kadar onay almaları durumunda bunu ekranlarda görecektir.

ING Bank kişilerin kredi notuna göre faiz oranı uygulamaktadır. Sizlerde eğer ING Bank üzerinden 15.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ayrıca bu bankada bir hesabınızın olması durumunda kredinizi internet bankacılığı üzerinden de kullanabilirsiniz. İnternet bankacılığına Giriş yaparak veya ING mobil uygulamasına Giriş yaparak bu banka üzerinden kredi kullanabiliyorsunuz. Alacağınız ihtiyaç kredilerinde en fazla 36 ay vade yapılmaktadır. Dileyen müşteriler ise ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapabiliyor.

Akbank 15.000 TL kimlikle kredi başvurusu

Akbank üzerinden de 15 bin TL'ye kadar kimlikle kredi başvurusu yapabilirsiniz. Size en yakın banka şubesine giderek Kredi başvurunuzu yapmanız mümkündür. Ayrıca banka müşterisi olan kişiler internet bankacılığına girerek buradan da Akbank online kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Akbank 15.000 TL kimlik ve kredi başvurusu yaptırıp isteyen kişiler Akbank Direkt uygulamasına girerek Kimliksiz olarak da Online olarak kredi başvurusu yapabilir.

Online olarak yapacağınız kredi başvurularında onay almanız ile birlikte banka sizlere hızlı bir şekilde geri dönüş yapacak ve kredinizi hemen hesabı atabileceksiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu ayrıca sms ile de yapılıyor. Kredi yazıp boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı 44 66 numarasına göndererek bu banka üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapabilirsiniz...