Pandemi Destek Kredisi Devam Ediyor, 100.000 TL'ye Kadar Veriliyor, Başvuru Ekranı Açık

Pandemi döneminde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler için hazırladığımız bu yazımızda yaptığımız araştırmalar ile birlikte 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veren bankalar hakkında bilgiler vereceğiz. Sizlerde bu bankalar üzerinden kredi başvurunuzu yapabilir, onaylanan krediyi de aynı gün içerisinde kullanabilirsiniz.

Pandemi destek kredisi başvurusu yapacak olan kişiler belirli şartlara uygun olmaları durumunda kredilerini en yakın banka şubelerinden kullanabiliyor.

Sizler de eğer pandemi destek kredisi başvurusu yapacaksınız 100.000 TL'ye kadar onay alabiliyorsunuz. Kredi notunuzun 1100 ve üzerinde olması durumunda bankalarda daha önce kredi ve kredi kartı ödemelerinizi düzenli olmaları durumunda kredi başvurusu yapabileceksiniz.

Ziraat Bankası pandemi destek kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası pandemi destek kredisi başvurusu yapmak için banka şubelerine gitmeniz gerekiyor. Banka şubelerine kimlik gelir belgesi ile gittikten sonra kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra size özel olarak faiz oranlarından yararlanacaksınız. Kredi başvurusu yapmanız için banka sizden emekli olmanızı ve çalışan olmanızı isteyecektir. Özellikle sigortalı olarak çalışan müşterilerin kredilerini kullanabilmeleri için en az 6 aydır aynı iş yerinde çalışıyor olması gerekiyor. Ziraat Bankası 1.79 faiz oranı ile birlikte müşterilerine kredi imkanı sağlamaktadır. 50.000 TL kredi kullandığını zaman 36 ay vadede 2008 TL ödeme yaparsınız.

DenizBank'tan pandemi destek kredisi başvurusu 100.000 TL

100 bin TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen müşteriler Pandemi destek kredisi başvurusu yapabilmektedirler. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar bu kredilerini kullanabiliyor. Kredi onayı almış kişilerin şartlara uygun olmaları durumunda kredilerini en yakın banka şubesinde kullanacağını söyleyebiliriz.

Denizbank diğer bankalara nazaran daha yüksek faiz oranları ile birlikte işlem yapmaktadır. Banka şubelerinden yapacağınız Kredi başvurularında 2.12 faiz oranı ile birlikte müşterilerine kredi imkanı sağlanmaktadır.

Kuveyt Türk pandemi destek kredisi faizsiz kredi başvurusu.

Bankalardan faizsiz olarak kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden destek kredisi paketlerine başvuru yapabilirsiniz. Şubeler üzerinden yapacağınız kredi başvurusunda banka faiz yerine sizlere kar payı oranı ile kredi kullandırır. Banka kar payı oranı 1.66 olarak belirtilmiştir.

50.000 TL kredi kullandığınızda 1959 TL aylık ödeme yaparsınız. Bu kredilerde faiz olmadığı için dinimize uygun olarak helal kredi olarak da kullanabilirsiniz. Kuveyt Türk Bankası üzerinden yapacağınız Kredi başvurularında emekli olan müşterilerin emekli maaşlarını banka üzerinden alması şartı vardır. Eğer emekli maaşınız bu bankada değilse emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak kredi başvurusunda bulunmanız gerekiyor. Çalışan kişilerin de en az 1 yıllık sigortalarının olması şarttır. Eğer bir sigortanız yoksa ve kredi notunuz da yoksa maalesef onay alamazsınız. 36 ay vadeye kadar verilen ihtiyaç kredilerinde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanınız da Kuveyt Türk Bankası'nda vardır.