Kara liste devri bitiyor, kara liste kırmızı kalem olan kişilere müjdeli Haber geldi

Bankalardan kredi başvurusu yapan kişiler kredi onayı alamama sebeplerinden bir tanesi olan kara liste derdi artık sona eriyor. Kara listede olan veya bir diğer adıyla kırmızı kalem listesinde bulunan kişiler bankalardan artık istedikleri zaman kredi kullanabilecekler.

Son dakika yapılan bu kampanya haberinde ülkemizdeki kamu bankaları ve bazı kamu destekli özel bankalar ihtiyaç sahibi olan kişilere hızlı bir şekilde kredi onayı vereceklerini duyurdu. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler verilen bu haberde kara liste borcu olması durumunda ona yalamaması ile birlikte artık kredi kullanabilecek ve banka kredi sicilini düzeltebilecek.

Kara listede kredi kullanmak için de bazı şartlar aranıyor. Ziraat Bankası ve diğer kamu bankalarından Kredi kullanacak olan kişiler Bu bankaların kendi politikalarında göre onay alabilirler.

Ziraat bankası'ndan Kara listedeki müşteri nasıl kredi alır?

Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte Kara listedeki olan müşterilerine hızlı bir şekilde kredi onayı vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler belirtilen şartlar dahilinde Bu banka üzerinden istedikleri zaman onay olabilecekler. Yalnız banka Kara listede olan kişilerin kara liste borçlarını kapatmış olmasını isteyecek. Özellikle emekli olan müşteriler emekli maaşları üzerinden kredi başvurusu yapabileceklerdir. Emekli olan müşteriler emekli maaşları üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorlarsa, Kara listedeki olan borçlarını kapatarak Ziraat bankası'na maaş taşıması yapması yeterli olacaktır.

Ziraat Bankası üzerinden kara liste borçlarınızı kapattıktan sonra en yakın şubeye giderek borç kapatma kağıtları ve emekli maaşımız ile birlikte başvuru yapabilir başvurunuzun değerlendirmesini bekleyebilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden yapılan başvuru genel müdürlük tarafından onay verileceği için 1 ve 5 gün içinde sizlere sonuç gelecektir.

Diğer bankalarda kampanyaya ortak oluyor

Ziraat bankası'nın yapmış olduğu bu kampanyayı ayrıca Vakıfbank Halkbank İş Bankası Şekerbank burgan bank ve denizbank'ta katılıyor. Bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, Ziraat Bankası kampanyasında olduğu gibi Kara listedeki borçlarını kapatarak banka şubelerine gidebilir ve buradan başvurularını yapabilirler.

Emekliler haricinde devlet memurları ve sigortalı olarak çalışan kişilerde bu kredileri kullanabiliyorlar. Sigortalı olarak çalışan kişilerden banka en az 12 aylık aynı işyerinde sigorta primlerinin yatmış olmasını istemektedir.

Ticari müşteriler de ise, vergi levhası en az 3 yıllık olan müşteriler bankalara kara liste borçlarını kapattıktan sonra ipotek vererek başvuru yapabilir. İpotek karşılığı ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak sizlerde yüksek limitli kredi kullanabilir ve Banka kredi sicili düzeltmek için ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.