Pakistan'daki Şiddetli Mitingde 2 İslamcı, 1 Polis Öldü

Yetkililer, Çarşamba günü doğu Pakistan'da Fransa karşıtı İslamcı bir mitingde meydana gelen şiddette en az bir polis memurunun ve iki göstericinin öldüğünü söyledi.

Radikal İslamcı bir partinin binlerce destekçisi, başkent İslamabad'a doğru yürürken Sadhuke kasabasında bir otoyolda miting yaptı.

Şiddet, Başbakan Imran Khan hükümetinin İslamcıların Fransız Büyükelçiliği'ni kapatma ve Fransız elçisini sınır dışı etme talebini kabul etmeyeceğini açıklamasından bir gün sonra patlak verdi.

Khan'ın kararı, hafta sonu boyunca hükümete taleplerini değerlendirmesi için üç gün vermek üzere İslamabad'a yürüyüşlerini askıya alan Tehreek-e-Labiak Pakistan partisinin destekçilerini çileden çıkardı.

TLP'nin lideri Saad Rizvi'nin sözcüsü Sajid Saifi, polisin Pencap eyaletindeki bir kasaba olan Sadhuke'deki mitingde ateş açması sonucu iki destekçisinin öldüğünü iddia etti. Polis iddiayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Ancak polis sözcüsü Rana Arif, göstericilerle çıkan çatışmalarda bir polis memurunun öldürüldüğünü söyledi.

Mitinge katılanlar da Rizvi'nin hapishaneden serbest bırakılmasını talep ediyor. Geçen yıl karikatürler nedeniyle Fransa'ya karşı yapılan önceki protestolar sırasında tutuklandı.

Rizvi'nin partisi, Ekim 2020'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hz. Muhammed'in karikatürlerini ifade özgürlüğü olarak savunmaya çalıştığında Fransız elçisinin sınır dışı edilmesini talep etmeye başladı. Macron'un bu yorumları, genç bir Müslüman'ın, sınıfta Hz. Muhammed'in karikatürlerini gösteren bir Fransız okul öğretmeninin kafasını kesmesinin ardından geldi. Görüntüler, hiciv dergisi Charlie Hebdo tarafından, orijinal karikatürlerin yayınlanmasına karşı 2015 yılındaki ölümcül saldırıyla ilgili davanın açılışını kutlamak için yeniden yayınlandı.

Bu, bu tasvirlerin küfür olduğuna inanan birçok Müslümanı öfkelendirdi. O zamandan beri Rizvi'nin partisi, geçen hafta Lahor kentinde ikisi polis memuru olmak üzere en az beş kişinin ölümüne neden olan çatışmalar sırasında başlattığı İslamabad'a doğru bir yürüyüşle tehdit ediyordu.

Rizvi'nin partisi, Pakistan'ın 2018 seçimlerinde, İslam'a hakaret eden herkes için ölüm cezası gerektiren ülkenin küfür yasasını savunmak gibi tek bir konuda kampanya yürüterek öne çıktı. Associated Press yazarı Asım Tanveer bu hikayeye Pakistan'ın Multan şehrinden katkıda bulundu.