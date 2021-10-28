Beyaz Saray ve İran'ın Nükleer Müzakereleri Sürüyor

Beyaz Saray, İran'ın baş müzakerecisinin Tahran'ın gelecek ayın sonuna kadar Viyana'daki nükleer müzakerelere geri dönmeye hazır olduğunu açıklamasının ardından Çarşamba günü şüpheyle yanıt verdi.

İran'ın dışişleri bakan yardımcısı ve müzakerelerin baş müzakerecisi Ali Bagheri, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda, İran'ın müzakereleri Kasım ayı sonuna kadar yeniden başlatmayı kabul ettiğini ve müzakerelerin yeniden başlaması için bir tarihin “önümüzdeki hafta açıklanacağını” söyledi. ”

Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki, yönetim yetkililerinin Bagheri'nin yorumlarından haberdar olduklarını, ancak Avrupalı ​​yetkililerin İran'ın gerçekten müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu doğrulamasını beklediklerini söyledi.

Psaki, "Bir sonraki müzakere turunun ne zaman olacağına karar vermeyi müzakerecilere bırakacağım" dedi. "Çerçevemiz uyum için uygunluk olmaya devam ediyor ve bir sonraki adımın ne zaman olacağını belirlemeyi Avrupalılara ve müzakerecilerimize bırakacağız."

Eski Başkan Donald Trump, ABD'yi 2015 nükleer anlaşmasından geri çekti ve ABD, hem Washington hem de Tahran'ı yeniden uyumlu hale getirmeyi amaçlayan Viyana görüşmelerine dolaylı olarak katıldı. İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi'nin iktidara geldiği Haziran ayından bu yana görüşmelere ara verildi.

Bagheri'nin İran'ın müzakereleri sürdürmeye hazır olduğuna dair sinyali, ABD'nin İran özel elçisi Robert Malley'in bu hafta Biden yönetiminde İran'ın Viyana'da müzakereleri yeniden başlatmayı reddetmesiyle ilgili "derin ve büyüyen" bir endişe olduğunu söylemesinin ardından geldi.

BM'nin atom gözlemcisi, İran'ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı veya JCPOA olarak bilinen anlaşmayı giderek daha fazla ihlal ettiğini söyledi. İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği anlaşmanın bir parçası olmaya devam ediyor.

Psaki, ABD ve ortaklarının hala diplomatik bir çözüm istediğini, ancak Beyaz Saray yetkilileri, kararın İran'ın eylemlerine bağlı olmasına rağmen alternatifleri düşündüklerini söyledi. Biden, zirvenin marjlarında İran nükleer programı hakkında müttefiklerine danışması beklenen 20'li Grup zirvesi için bu hafta sonunda Roma'ya seyahat edecek.

Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan Salı günü yaptığı açıklamada, "İranlılara bu pencerenin sınırsız olmadığına dair net mesajlar göndereceğiz" dedi.

Malley geçen hafta Paris'te Avrupalı ​​yetkililerle görüşmesinin ardından Fransa, İran'ı "benzeri görülmemiş yerçekimi" nükleer faaliyetlerini durdurmaya çağırdı.

Malley ayrıca yakın zamanda Washington'da üst düzey Biden yönetimi yetkilileri ile İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği'nin diplomatik şefi arasında bir dizi üst düzey görüşme gerçekleştirdi.

Bagheri ayrıca Twitter'da, Avrupa Birliği'nin siyasi işlerden sorumlu genel sekreter yardımcısı Enrique Mora ile "başarılı müzakerelerin temel unsurları hakkında" "çok ciddi ve yapıcı diyalog" içinde olduğunu söyledi.