Pakistan, Omicron Korkuları Arasında COVID Aşılama Hamlesini Genişletiyor

Yetkililer, Pakistan hükümetinin COVID-19 aşılama çabalarını hızlandıracağını ve Omicron varyantının korkuları arasında aşı takviye çekimleri için kriterleri genişleteceğini söylüyor.

Çarşamba günü, ülkenin COVID-19 müdahale çabalarına liderlik eden Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi (NCOC) liderliği, virüsün yayılmasını engellemeye yönelik adımları gözden geçirmek için başkent İslamabad'da bir toplantı yaptı.

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, yetkililerin ikinci doz COVID-19 aşısını kaçıran vatandaşları takip etmek için 40 çağrı merkezi kuracağı belirtildi.

Ayrıca 50 yaş üstü veya bağışıklığı baskılanmış sağlık çalışanlarına veya vatandaşlara da takviye dozlar uygulanacaktır.

Pakistan, ilk olarak Cuma günü Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir endişe türü olarak tanımlanan Omicron'u henüz tespit etmedi.

Çarşamba günü, Güney Asya ülkesi 8 ölümle 377 yeni koronavirüs vakası kaydetti ve pandeminin başlamasından bu yana ülkenin toplam ölüm oranını 28.745'e çıkardı.

Pakistan, virüs zirvesinin dördüncü dalgasını Ağustos ayında gördü ve günlük vakalar son haftalarda tüm zamanların en düşük seviyelerine yakın.

Hükümet verilerine göre, hükümetin aşılama çabaları, 220 milyonluk bir nüfustan 50,7 milyondan fazla Pakistanlı'nın tam olarak aşılandığını gördü, ancak hükümet verilerine göre diğerlerinin önemli bir kısmı yalnızca bir doz aldı.

Geçen hafta, NCOC, Botsvana, Eswatini, Hong Kong, Lesotho, Mozambik, Namibya ve Güney Afrika dahil olmak üzere Omicron'un tespit edildiği yedi ülke veya bölgeden Pakistan'a gelen seyahatleri yasakladı.