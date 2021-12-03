Japonya'nın Seyahat Yasağı, Yabancılar ve İşletmeler İçin Istırap Oldu

Japonya'nın Tsukuba şehrinde yaşayan serbest yazar Cassie Lord, Noel'i anavatanı İngiltere'de geçirmeyi planladı. Yaklaşık üç yıldır eve gitmiyor ve yakın zamanda kalp ameliyatı geçirmiş bir aile üyesiyle vakit geçirmeyi umuyordu.

Şimdi planları, Tokyo'nun Omicron koronavirüs varyantının ortaya çıkmasına yanıt olarak katı sınır kontrollerini eski haline getirmesinden sonra kargaşa içinde.

Lord, “Japonya ziyaretçi ve öğrencilere izin vermeyi bıraktığında endişelenmeye başladım” dedi. “[Hükümet] değişiklikleri aniden iptal edecek mi yoksa aniden daha da kötüleştirecek mi bilmiyorum… Birleşik Krallık'ta mahsur kalmak istemiyorum.”

Dünya Sağlık Örgütü, Omicron'u "endişe verici bir değişken" olarak adlandırdığından, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler katı giriş protokolleri uygulamaktadır. Ancak son biçimine sadık kalarak, Japonya'nınkiler en kapsamlı ve şiddetli olanlar arasındadır.

Pazartesi gününden bu yana, yerleşik olmayan tüm yabancılar yasaklandı ve tanıtıldıktan haftalar sonra iş seyahatinde olanlar ve yabancı öğrenciler için kısıtlamaların hafifletilmesi tersine çevrildi.

Yetkililer ayrıca, Japon vatandaşlarının eve dönmesini engelleyeceği endişesiyle Perşembe günü U dönüşü yapmadan önce tüm gelen uçuş rezervasyonlarını kısaca yasakladı. Zorunlu karantina, aşı durumuna bakılmaksızın geri dönen sakinler için 14 güne uzatıldı.

Başbakan Fumio Kishida, kısıtlamaları “Omicron varyantı hakkında daha net bilgi gelene kadar güvenlik adına aldığımız geçici, istisnai önlemler” olarak nitelendirdi.

Sert tepki, bazı uzmanlar tarafından Kishida'nın göreve gelmesinden bu yana en kararlı hareketi olarak övüldü ve yeni lidere, liderlik etme yeteneğine tam olarak ikna olmayan bir seçmen tabanı arasında potansiyel bir destek sağladı.

Ancak diğerleri, Japonya'nın 17. ve 19. yüzyıllar arasındaki izolasyon politikasını yansıtan “Sakoku” düşüncesine geri çekildiğini düşünüyor. Diğer G7 ülkeleri, artan aşılama oranlarının ortasında 2021 boyunca kısıtlamaları geri çekerken, Japonya 19.000'den az COVID-19 ölümüne maruz kalmasına ve toplam nüfusunun yüzde 75'inden fazlasını aşılamasına rağmen sınırlarını sıkı bir şekilde kontrol etti.

Virüsün ilk dalgaları sırasında sınır kontrolleri, yabancıları ayırmak için eleştiri alırken, yetkililerin - doğrudan veya dolaylı olarak - enfeksiyonların yerli olmayanlara yayılmasını ilişkilendiren birkaç vaka ortaya çıktı.

İbaraki Eyaletindeki Itako Sağlık Merkezi, bu yılın başlarında toplumu “muhtemelen yabancılardan kapmış COVID ile enfekte olmuş birçok hasta” olduğunun farkında olmaya çağıran bir belge göndererek yabancı sakinler arasında ün kazandı.

Geçen yıl, eski bir başbakan olan Taro Aso, virüsün ilk dalgasını aştığı için Japon halkının “zihin”ini veya kültürel değerlerini alkışladığında manşetlere çıktı. Japonya'nın sınır kontrolleri, pandemi boyunca yabancı sakinler ve işletmeler için bir endişe kaynağı oldu.

Japonya Avrupa İş Konseyi başkanı Michael Mroczek Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "Kontrollerin en belirgin etkisi, hem yabancı hem de yerli şirketlerin gerekli personeli getiremeyecek olmasıdır." "Bu, pozisyonların doldurulmayabileceği veya üst yönetimin şirketi Japonya dışından yönetmek zorunda kalacağı anlamına geliyor."

Davide Rossi, eğitim şirketi Go! Gitmek! Nihon, Al Jazeera'ya, Japonya'da eğitim görmeyi umut eden uluslararası öğrenciler için zihinsel yükün özellikle ağır olduğunu söyledi.

Rossi, “Sürekli yasak nedeniyle hayatlarının iki yılını kaybeden öğrencilerden sürekli mesajlar alıyorum” dedi. “Öğrenim ücretlerini veya kaybettikleri zamanı geri alamıyorlar ve genellikle ağır depresyondalar ve başka bir yerde okumak için fonları yok.”