Pakistan, Mumbai Saldırılarıyla Bağlantılı Bir Adamı Terör Finansmanı Gerekçesiyle Hapse Attı

Associated Press haber ajansının Pazartesi günü incelediği mahkeme belgelerine göre Pakistan, Mumbai saldırılarıyla bağlantılı adamlardan birini 2008 saldırılarıyla ilgisi olmayan terör finansmanı nedeniyle 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

AP, 43 yaşındaki Sajid Majeed Mir'in 2020'de tutuklandığını ve belgelere göre bu yılın Mayıs ayında mahkum edildiğini, ancak tutukluluk ve mahkumiyetinin Pakistan tarafından hiçbir zaman açıklanmadığını söyledi.

FBI, 2008 yılında Hindistan'ın finans merkezine düzenlenen ve altısı Amerikalı olmak üzere 166 kişinin ölümüne neden olan saldırılarla ilgili olarak aranıyordu.

Adalet için Ödül programı kapsamında ABD, Mir'in komşu Hindistan'daki saldırılara karıştığı iddiasıyla ilgili bilgi için 5 milyon dolara kadar teklifte bulundu.

Mahkeme belgeleri, Mir'in terörün finansmanına karışmasıyla ilgili hiçbir ayrıntı vermedi.

Kasım 2008'de, Karaçi'den yola çıktığı iddia edilen 10 kişilik bir genç saldırgan bir Hint balıkçı teknesini kaçırdı, kaptanını öldürdü ve lastik bir botla Mumbai'ye girdi. Daha sonra üç kaotik gün boyunca üst düzey otellere, bir tren istasyonuna, bir hastaneye ve bir Yahudi cemaat merkezine sistematik olarak saldırdılar.

10 kişinin Pakistan merkezli silahlı bir grup olan Lashkar-e-Taiba üyesi olduğundan şüpheleniliyor ve Hintli müfettişler daha sonra eylemlerinin Pakistan'daki işleyiciler tarafından telefonla yönlendirildiğini söyledi. Saldırganlardan dokuzu Hint güçleri tarafından öldürüldü. Hayatta kalan tek kişi Ajmal Kasab tutuklandı, yargılandı ve daha sonra Hintli yetkililer tarafından asıldı .

Mir, ABD tarafından “terörist” ilan edildi ve 2011'de suçlandı. FBI'ın En Çok Aranan On Kaçak listesindeydi.

Mir'in nerede olduğu, Pakistan gazetesi The Dawn'ın hafta sonu Pencap eyaletindeki Gujranwala kentinde sessizce tutuklandığını bildirmesine kadar kamuoyu tarafından bilinmiyordu. Mir'in cezasının Pakistan'ın Mali Eylem Görev Gücü'nün gri listesinden çıkmak için gösterdiği çabaların bir parçası gibi göründüğünü söyledi .

Paris merkezli grup, 2018'de Pakistan'ı listeye ekledi. “Gri liste”, kara para aklama ve terörün finansmanı açısından yüksek risk taşıyan ancak değişiklik yapmak için görev gücüyle çalışmayı resmen taahhüt eden ülkelerden oluşuyor.

AP tarafından görülen Pakistan mahkemesi belgelerine göre Mir, ABD Adalet Bakanlığı tarafından terörist ilan edilen ve başına 10 milyon dolar ödül konan Hafız Saeed tarafından kurulan bir yardım kuruluşunun üyesiydi.

Saeed, Mir'in üyesi olduğuna inanılan yasadışı Lashkar-e-Taiba'nın kurucusudur. Grup, Pakistan ve Hindistan arasında bölünmüş, ancak her ikisi tarafından da bütünüyle üzerinde hak iddia eden Keşmir'in Himalaya bölgesinde yıllarca aktifti.