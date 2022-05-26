Pakistan: Han, Hükümetin Anketleri Duyurması İçin Altı Günlük Süre Verdi

Eski Başbakan İmran Han, Pakistan hükümetini önümüzdeki altı gün içinde yeni seçimler düzenlemesi konusunda uyardı, aksi takdirde milyonlarca insanla birlikte başkente tekrar yürüyecek.

Han, Perşembe sabahı erken saatlerde İslamabad'da binlerce göstericinin katıldığı bir mitingde hükümeti devirmeyi ve erken seçimleri zorlamayı amaçlayan bir mitingde konuştu.

69 yaşındaki Dawn haber sitesi tarafından "Hükümet meclisleri feshedene ve seçimleri ilan edene kadar burada oturmaya karar vermiştim, ancak son 24 saatte gördüklerime göre, onlar (hükümet) ulusu anarşiye doğru götürüyorlar" dedi.

Hükümet daha önce parlamento ve cumhurbaşkanı ve Başbakan Şehbaz Şerif'in ofisleri de dahil olmak üzere önemli binaları korumak için birlikler çağırmıştı. Önlemler, Han'ın destekçileri ve polis arasındaki çatışmaların ardından geldi.

Han, konuşmasında, ülke genelindeki şiddet olaylarında beş destekçisinin öldürüldüğünü iddia etti. Hükümetten Han'ın iddiası hakkında hemen bir yorum gelmedi.

Daha önce Han, taleplerini kabul ettirmek için uzun süreli bir oturma eylemi düzenleyeceğine söz vermişti.

Eski bir kriket yıldızı politikacıya dönüşen Khan, geçen ay parlamentoda yapılan güvensizlik oylamasıyla görevden alınana kadar üç buçuk yıldan fazla bir süre başbakanlık yaptı.

O zamandan beri, görevden alınmasının ABD destekli bir komplonun ve Şerif ile gizli anlaşmanın sonucu olduğunu söyleyerek ülke çapında mitingler düzenledi. Her ikisi de iddiayı reddetti.

Han, İslamabad'a doğru yürüyüşüne kuzeybatıdaki Peşaver kentinden başladı.

Çatışmalar ilk olarak doğudaki Lahor kentinde patlak verdi, çevik kuvvet polisi göz yaşartıcı gaz attı ve İslamabad'a giden otobüslere binmek için şehir yakınlarındaki yoldan çıkmış bir köprüyü geçmeye çalışırken taş fırlatan yüzlerce göstericiyi geri püskürttü.

Han'ın düzinelerce takipçisi, göstericilerin ana bulvarı kaplayan çalıları ateşe verdiği, gökyüzüne yükselen duman ve alevler gönderdiği İslamabad'da polisle kısa bir süre çatıştı.

Göstericilerin bir polis aracını yaktığı Karaçi de dahil olmak üzere başka yerlerde de tartışmalar bildirildi.

En az bir düzine gösterici ve birkaç polis yaralandı.

Çarşamba günkü yürüyüşler öncesinde yetkililer, İslamabad'a giden ana yolları kapatmak için düzinelerce nakliye konteyneri ve kamyon kullandı.

Han'ın kendisi helikopterle İslamabad'ın yaklaşık 100 km (62 mil) kuzeybatısındaki bir otoyola gitti ve burada polis baskısını kınadı ve destekçilerini mitinge katılmaya çağırdı.

Çarşamba günü hükümet, bir baskı başlatarak ve 1.700'den fazla Han destekçisini tutuklayarak yanıt verdi. Önlemler, Salı günü Lahor'daki önemli bir Han destekçisinin evine yapılan baskın sırasında bir polisin öldürülmesinin ardından açıklandı.

Başbakan Şehbaz Şerif başkanlığındaki hükümet, protestocuların başkente girmesini durdurma sözü vererek, mitingi "ulusu bölme ve kaosu teşvik etme" girişimi olarak nitelendirdi.

"Dharna [oturma eylemi] siyaseti ilerleme ve istikrar için zararlıdır," diye tweetledi Şerif Çarşamba günü, Han'ın protesto mitingini çarparak.

Çarşamba günü yaşanan ayrı bir gelişmede, İslamabad ile Uluslararası Para Fonu arasında günlerce süren görüşmeler, Pakistan'ın küresel borç verenden 6 milyar dolarlık bir kurtarma paketinin yeniden canlandırılmasını sağlamadan Katar'da sona erdi.

Görüşmelerden sonra IMF, Pakistan'ı yakıt ve enerji sübvansiyonlarını kaldırmaya çağırdı. Sübvansiyonlar Şubat ayında Han hükümeti tarafından onaylandı ve IMF'yi o sırada yaklaşık 1 milyar dolarlık çok önemli bir dilimi durdurmaya zorladı.