Özel Sektör Çalışanlarına Müjdeli Haber, Ziraat Bankası Yeni Kampanya Başlattı, 100.000 TL Ödüyor

Son dakika olarak yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. Her kesime ayrı kredi kampanyası yapan kamu bankası Ziraat Bankası üzerinden 100.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi alınacak. Ziraat Bankası yaptığı bu duyuru ile birlikte, 100.000 TL'ye kadar onay alacak kişilere, uygun faizlerle 36 ay vadeli kredi verecek. Bu kredi kampanyası özel sektör çalışanlarına verilecek. En az 6 aylık sigortanız varsa, 100.000 TL için başvurunuzu yapacak, ihtiyacınız kadar olan krediyi kullanacaksınız.

Ziraat Bankası, özel sektör çalışanları için yaptığı bu kampanyada, bazı şartlarda arayacak. 6 aylık sigorta haricinde ayrıca başvuru yapacak olan kişilerin kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, bankalarda sıkıntı yoksa, hemen onay alabileceklerdir. Sizlere banka kolay ödeme imkanları da sunuyor.

Ziraat Bankası Özel Sektör Çalışanlarına Özel Kredi Fırsatı

Ziraat Bankası her kesime özel kredi kampanyası yapan bankaların başında geliyor. Banka özel sektör çalışanlarına da kredi imkanı sağlıyor. Başvuru yapacak olan kişilere yüzde 1.63 ve 1.70 faizleri arasında kredi imkanı sağlanacak. Başvuru yapan kişilerin TC KİMLİK numaraları üzerinden değerlendirmeye alınacak ve bu değerlendirme sonucunda kredileri hemen onaylanarak hesaplarına yatacak. Kredi sonucu uygun olan kişilere banka hemen destek ödemesi yapacak ve faiz oranlarını da kişilerin kredi notuna göre belirleyecek. Banka üzerinden kredi alan kişiler ayrıca nakit avans limiti, kredi kartı gibi ürünlerini de bankadan kullanabilecekler.

Ziraat Bankası Özel Sektör Çalışanlarına Kredi kampanyasına Nasıl Başvurulur?

Ziraat bankası kredi başvurusu bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Ziraatbank.com.tr adresine girerek, buradan başvurunuzu yapabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra banka sizlere sonucu verecektir. Kredi kullanacak olan kişiler, bu bankada hesabı varsa banka internet bankacılığını kullanarak, Ziraat Mobil uygulaması üzerinden de 100.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabileceklerdir. Banka mobil uygulaması üzerinden yapılan kredi başvurularında sizlere hızlı ve anında hizmet verilmektedir. 100.000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi imkanı sunulacaktır. Ziraat Bankası ayrıca size en yakın banka şubesinden de kimlik ve gelir belgenizi verdikten sonra başvuru alacaktır. Bu şekilde de hemen onay alabileceksiniz.