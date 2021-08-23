Özel Bankalar 1000 TL veriyor, Son Dakika, Ödemeler Banka Hesaplarına Yapılacak

Acil para ihtiyacı olan kişilere müjdeli haber var. Banka üzerinden 1000 TL'ye kadar ek ödeme alacaksınız. 1000 TL ödemeler genellikle banka yeni müşterisi olan kişilere veriliyor. Özel bankaların yaptığı bu kampanyada banka hesabı açarsanız, açtığınız banka hesabı üzerinden 1000 TL ödeme alabileceksiniz. 1000 TL'ye kadar alınacak bu ödemelerde, bankalar hesabınız üzerinden artı para olarak sizlere imkan sağlayacak. Özel bankaların yaptığı bu kampanya ile başvuru yapmak da oldukça kolay. Bankaların resmi internet sitesinden internet bankacılığı giriş yaparak başvuru yapabilir veya bankaların kendi mobil uygulamalarına giriş yaparak buradan nakit avans başvurusu yapabilirsiniz.

Akbank'tan 1000 TL Ödeme

Akbank üzerinden 1000 TL ödeme alacak kişiler Akbank Direkt uygulamasına giriş yapması gerekiyor. Banka hesabınız üzerinden aldığınız internet şifresi ile birlikte, Akbank 1000 TL ödeme başvurusunu yapabilirsiniz. Akbank 1000 TL ödemelerde, müşterilerine hemen destek imkanı sağlıyor. 1000 TL ödeme alacak kişiler, kredi notuna göre bu onayı kendi banka hesabına artı para olarak sağlayacaktır. Akbank 1000 TL ödeme aldığınızda banka sizlere hemen sonuç verecektir.

İş Bankası 1000 TL Ödeme

İş Bankası hesabınız varsa, İş bankası 1000 TL ödeme verecektir. 1000 TL'ye kadar ödeme alacak kişilere banka İŞCEP uygulaması üzerinden hizmet verecek. Para ihtiyacı olan kişiler, hesaplarım menüsüne girerek, iş cep uygulaması üzerinden nakit avans (kredili mevduat hesabı) başvurusu yapabilecekler. İş Bankası uygun faizlerle verdiği bu ödemeler gibi ayrıca kişilere kredi imkanını da sağlayacaktır.

QNB Finansbank 1000 TL Veriyor

QNB Finansbank üzerinden 1000 TL ödeme alabileceksiniz. Bunun için banka müşterisi olmanız yeterli. Kredili Mevduat Hesabı yani bir diğer adıyla KMH hesabı başvurusu yaparsanız, banka 1000 TL'ye kadar sizlere artı para açacaktır. Bu parayı istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Kullanım yaptıktan sonra ödeme yapacaksınız. Eğer parayı hiç kullanmazsanız, faiz işlemez. QNB Finansbank üzerinden 1000 TL'ye kadar artı para alan kişiler ayrıca bankanın diğer kampanyalarından da yararlanıyor. Bankalar kredi ve kredi kartı gibi başvuru imkanlarından da müşterilerini online olarak yararlandırıyor. Para ihtiyacız olduğunuzda QNB Finansbank 75000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verecek. Mobil uygulama üzerinden başvuru yaparak ödeme alabileceksiniz.