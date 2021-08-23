Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Oyuncusu Artık Yargı Dizisinde!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli başarılı televizyon dizisi projesinde sergilemiş olduğu performans ile beğeni toplayan usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal, dizinin ekibinden ayrılma kararı aldı. Projede Tufan isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Hüseyin Avni Danyal, Yargı isimli geziye geçiş yaptı ve adından söz ettirdi. Yeni sezonda Yargı isimli dizide seyirci kitlesi ve sevenleri ile buluşacak olan başarılı oyuncu, vermiş olduğu karar ile adından söz ettirdi.

Üç sezon boyunca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan başarılı isim Hüseyin Avni Danyal, Tufan karakterine 90'dan fazla bölümde hayat verdi ve sergilediği oyunculuk performansı ile sevenlerinden beğeni topladı. Başarılı bir şekilde Tufan karakterini canlandırması ile dikkatleri üzerinde toplayan usta oyuncu, bu kez yeni rolü ile seyirci karşısına çıkacak.

Gökçeada’da bulunan yazdığında özel açıklamalarda bulunan Hüseyin Avni Danyal, 2012 senesinde eşi ile birlikte bir ziyaret sırasında adayı çok beğendiklerin anlattı. Bonunla birlikte Trabzon'da bulunan mahallesine de çok benzemesi sebebi ile oradan bir yazlık satın aldığı bilgisini sevenleriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, İstanbul'da işi olmadığı sıralarda Gökçeada'da bulunan evine gittiğini söylerken güzel anılar biriktirmeyi ihmal etmediğini de açıkladı. Salgın sebebiyle tiyatro sahnelerinin kapalı olması başarılı oyuncu Hüseyin Avni Danyal’ı olumsuz anlamda etkilerken ünlü isim, tiyatro sahnelerine de çok özlediğini belirtti. Aralık ayında sahnelere çıkabileceğini açıklayan ünlü oyuncu, insanın asıl kendi mesleğini yapamamasının çok acı verici bir şey olduğunu dile getirdi.

Bununla birlikte tiyatro yapamadığı sıralarda kendisini hasta hissettiğini söyleyen Hüseyin Avni Danyal, açıklamaları ile ilgi topladı. Ünlü oyuncu 2020 senesinde koronavirüsw yakalanmış ancak hafif bir şekilde atmayı başarmıştı. Koronavirüs aşılarını da olduğunu açıklayan ünlü isim, sergilediği performanslar ile seyirci kitlesinden beğeni toplamaya devam ediyor.