Otomobilde yeni ÖTV indirimi planı ortaya çıktı! 600 bin TL'lik araçlar 400 bin TL'ye düşecek

600 bin TL'lik araçlar 400 bin TL'ye düşecek? Otomobilde yeni ÖTV indirimi planı ortaya çıktı! ÖTV matrah düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Güncelleme sonrasında araçlarda ÖTV matrah limiti de arttırıldı. 1600 CC altı araçlarda limitler 184.000 - 280.000 TL arasında değişiyor. Otomobil satın alacak insanların ilgilendiren yeni ÖTV matrah oranlarında elektrikli araçlarda da tutarlar değişti. Elektrikli araçlarda bu tutar 130.000 - 228.000 TL arasında değişiyor. ÖTV limitlerinin değişmesiyle beraber araçlarda 78.000 TL’ye kadar indirim öngörülüyor.

Alt Limit Ne Oldu?

Piyasalarda beklenen matrah düzenlemesi yakın zamanda açıklandı. Otomobil alım satım fiyatlarını durduran bu düzenleme ile beraber 1600 cc altı araçlarda 280.000 TL’ye kadar indirim yapılıyor. Açıklanan karara göre matrah eşiği 120.000 TL’den 184.000 TL’ye, çıktı Elektrik araçlarda elektrik motor gücü 50 kilovatı geçen araçlarda ÖTV matrah eşiği, 130.000 TL’den 228.000 TL’te yükseldi.

Araç Fiyatları Düşüyor Mu?

Düzenleme de yerli otomobillere yönelik ÖTV matrah eşikleri arttırıldı. Bu yüzden bazı otomobil fiyatlarına indirim görülecek. Karar sonrasında yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah arttırımı fiyatları düşürüyor. Karar ile beraber tüketici tercihlerin yerli otomobillere kayacağı düşünülüyor. Bununla beraber yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde düşük gelirli kişilerin de araç sahibi olması planlanıyor.

haber24.com özel haber