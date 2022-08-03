ÖSYM Başkanı Halis Aygün Kimdir, Kaç Yaşında, Neden Görevden Alındı?

Dün gece yarısı elde edilen bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün'ün görevinden alındığı bilgisine ulaşıldı. Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili olarak sınavlara şaibe karıştığı hakkında açıklamalar yapılırken sınav sorularının 20 tanesinin Yediiklim Yayınevi deneme sınavı kitapçığında bulunan sorular ile aynı olduğu ve şıkların bile değiştirilmediği yazıldı. Sosyal medyaya ve gündeme damga vuran konu ile ilgili olarak ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevinden alındı ve yaşanacak olan geçmeler merak konusu oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu’na inceleme talimatı verdi ve daha sonra ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevinden alındığı bilgisi açıklandı. Verilen talimat sonrasında yeni bir gelişme yaşanırken 2022 KPSS lisans oturumdaki bazı sorular hakkında ortaya atılan iddialar tartışılmaya devam ediyor.

Konu hakkında önemli karar Resmi Gazete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayınlandı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün'ün görevden alındığı bilgisi günün en çok konuşulan konusu oldu. 2022 KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri sınavı hakkında ÖSYM tarafından pazar günü yapılan sınavda aynı sorular soruldu iddiası gündemde yer aldı ve ÖSYM yapmış olduğu resmi açıklamada sınav ile ilgili söz konusu iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Kimdir, Kaç Yaşında?

Aygün, 2018 senesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı olarak göreve getirilmiş ve 2006 senesinde ise Kocaeli Üniversitesi'nden profesör unvanını almıştı.

31 Temmuz 2022 Pazar gününde Ölçme, Seçim ve Yerleşme Merkezi tarafından pazar günü Kamu Personeli Seçme Sınavı düzenlenmiş ve sınav hakkında bazı dikkat çekici iddialar ortaya atılmıştı. Bir yayınevi deneme kitapçığında 30'un üzerindeki örneğin, ÖSYM tarafından hazırlanan sorular ile benzer olduğu ve sızdırıldığı iddiası sosyal medyaya damga vurmuştu. Adaylar ise sınava katılmaları ardından konu hakkında çok sayıda eleştiride bulundu ve bu durum sosyal medya paylaşımlarına da yansıdı. Yediiklim Yayınları deneme testindeki sorular ile KPSS sorularının birebir benzer nitelikte olduğu yönünde yorumlar gerçekleşti.

Eğitim sendikaları KPSS sorularına şaibe karıştığı iddiası hakkında hukuki adımları atacaklarını açıklarken siyasi parti liderleri de konunun takipçisi olacaklarını ifade etti. Söz konusu sınava katılan pek çok aday ise yazılanlar ile ilgili CİMER'e başvuruda bulundu, sınav hakkında şikayetlerini dile getirdi ve Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın iptalinin gerçekleşmesini istedi. ÖSYM ise konu hakkında iddiaların asılsız olduğunu açıklarken dün merak edilenleri yanıtladı.

Bir yayınevinin deneme sınavında bundan sorular ile bazı sınav sorularının aynı olduğu hakkında sosyal medyada yazılan yorumlar gerçekleşirken incelemeler sonucunda, iddiaların asılsız olduğunun anlaşıldığını ifade eden ÖSYM iddiaları yalanladı.

KPSS 2022 ile ilgili çıkan iddialar hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devlet Denetleme Kurumu’nu görevlendirdiğini açıklamış ve tek bir evlatlarının bile mağdur olmasına bile asla müsaade etmeyeceklerini belirtmişti.

Sosyal medya hesabını üzerinden söz konusu iddialar üzerine açıklamalarda bulunan Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile söz konusu iddialar hakkında çalışmalara başlanıldığını açıkladı.