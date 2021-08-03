Orman Yangınlarında İklim Değişimi Tehlikesi!

Orman yangını tehlikesi ve küresel iklim değişimi ile ilgili yapılan çalışmaların incelenme altına alındığı bir araştırmaya göre insanların neden olduğu iklim değişiminin orman yangınlarına yol açan koşulları desteklediği ve yangının çıkma ihtimali arttırdığı bilgisine ulaşıldı.

Araştırmalarda yangın havalarının sıklığı ya da şiddetinin artması ile iklim değişimi arasında bağlantı bulunduğu sonucuna ulaşılıyor. Yangın havaları düşük nem, düşük yağış, yüksek sıcaklık ve yüksek rüzgarların birleşmesi nedeni ile yangın çıkma tehlikesinin yüksek olduğu süreçleri ifade etmekte. Ancak bu durum karşısında bazı bilim insanları da kimi bölgelerde anormallikler bulunduğu hakkında açıklamalar gerçekleştiriyor.

Dünya’da bitki ile kaplı yüzeyin yaklaşık olarak %25'inde yaygın mevsimlerinin uzadığı ve bu durumun da yangın mevsiminin küresel ortalama uzunluğu da yaklaşık olarak % 20’lik bir artış ile sonuçlandı ve gözleme dayalı veriler sonucunda elde edildi.

Konu hakkında Tynfall Merkezi'nde incelemenin baş yazarı ve kıdemli araştırma görevlisi Dr. Matthee Jones, incelenmiş olan 57 makaleda genel anlamda İnsanların neden olduğu ısınmanın yangın havalarının şiddeti ile sıklığında halihazırda küresel bir artışa yol açtığını ve bununla birlikte orman yangınlarının tehlikesinin arttığını ifade ediyor.

Açıklanan bu durumun aralarında Kanada ve ABD, İskandinavya, Amazonya ve Güney Avrupa’da yer aldığı pek çok bölgede görüldüğü bilgileri paylaşılıyor. İnsan sebepli olan ısınmanın Avustralya ve Sibirya'nın da İçerisinde bulunduğu farklı bölgelerdeki yangın tehlikesini arttırdığı hakkında da açıklamalar gerçekleşti.

Ancak kişilerin ilgili yangın tehlikesinin gerçek bir yangına nasıl dönüşeceğini kontrol etmek hakkında önemli potansiyel taşıdığını açıklayan bulguların da mevcut durumda olduğu bilinmekte. Özellikle tutuşma kaynakları ve arazi yönetimine ilişkin kararlar hakkında bulgular mevcut.

Diğer taraftan küresel ölçekteki yanan alanlar çoğunlukla yangın baskılamanın artması ve ovaların tarım amacıyla açılması nedeni ile geçtiğimiz onlarca yılda azalma gösterdi.