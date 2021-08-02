Orman Yangınları Türkiye Kıyılarını Harap Ederken Binlerce Kişi Kaçtı

32 kasabada yaklaşık 120 yangın çıktı ve çoğu kontrol altına alındı. Ancak yetkililer, Akdeniz ve Ege kıyılarındaki popüler turistik yerler olan Marmaris, Manavgat ve Bodrum'da yedisinin hala alevler içinde olduğunu söyledi.

Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, itfaiye ekiplerinin tüm yangınları söndürmek için mücadele ettiğini söyledi.

Sıcaklığın 40 derecenin üzerinde olduğu, rüzgarların kuvvetli ve nemin son derece düşük olduğu günlerden geçiyoruz” dedi. "Bu kadar zor şartlar altında mücadele ediyoruz"

Yerel halk, evlerini ve eşyalarını kurtarmak için nasıl koştuklarından bahsetti, ancak aynı zamanda yetkililerin kontrolden çıkan yangınları durdurmak için yavaş tepki vermesi konusunda artan bir öfke duygusu vardı.

Marmaris'in İçmeler ilçesinde ikamet eden 32 yaşındaki Meltem Şahin, ailesinin evinin neredeyse yandığını The Independent'a anlattı.

“Yangın evimizin arkasındaki ormana doğru ilerledi. Birkaç saat içinde arka bahçemiz yanıyordu. En sevdiğim kıyafetlerim gibi bir şeyler topladık, kedilerimizi aldık ve bölgeden kaçmak için arabaya atladık.”

Ancak Şahin'in bölgede evi de bulunan amcası tahliyeye direndi. Şahin'in babası ve erkek arkadaşıyla birlikte evlerini kurtarmak için bir ekip kurdular.

“Onlara yardım etmek için geri döndüm ama öfkeyle yanıyordu. Çok sıcaktı, neredeyse 50C ve boğucuydu. Kül yağıyordu” dedi.

Şahin'in ailesi, yangını sürekli sulayarak ve kontrol altına alarak evleri başarıyla kurtardı. Sonraki günlerde, olası tehditlere karşı birbirlerini uyarmak için sırayla nöbet tuttular.

“Maalesef tüm orman yandıktan sonra rahatladık. İçmeler'in yıkımına tanık olarak çaresiz ve umutsuz hissettim.”

Sadece Bodrum'da çıkan yangında 1.088 kişi, 14 köpek, yedi kedi ve bir tavşan, botlar ve sahil güvenlik gemileri tarafından bölgeden kurtarıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, büyük çaplı yıkımın fotoğraflarını internette yayınladı ve yangınları söndürmek için daha fazla uçak kullanılması çağrısında bulundu.

Bozalan'da Esra Şanlı köyün yakınında çıkan bir yangını işaret ederek hıçkıra hıçkıra ağladı. "Uçak yok, helikopter yok, yol yok. Bu nasıl söndürülecek? Nasıl?" dedi.

Büyük operasyona yardım için Azerbaycan, İran, Rusya ve Ukrayna'dan uçaklar gönderildi, ancak Türkiye Avrupa Birliği'nden yardım istemekte yavaş kaldı. Pazar günü Türkiye'den gelen talep üzerine AB, biri Hırvatistan'dan, ikisi İspanya'dan olmak üzere üç su taşıyan uçağı yangınla mücadele çabalarına katılmak üzere seferber etti.

Hükûmetin zayıf tepkisi karşısında derin bir hayal kırıklığına uğrayan hüsrana uğramış vatandaşlar, Pazar günü, Birleşmiş Milletler ve AB'yi etiketleyerek yangınları durdurmak için uçak ve yardım şeklinde küresel yardım çağrısında bulunan bir sosyal medya kampanyası başlattı. #HelpTurkey kampanyası şarkıcılar, sanatçılar, TV simaları ve influencerlar tarafından geniş çapta paylaşıldı.

Yangınların bazılarının kasten çıkarılıp çıkarılmadığı henüz netlik kazanmadı. Yetkililer, insan “dikkatsizliği” ve yasadışı Kürt militanlar tarafından olası sabotaj da dahil olmak üzere yangınların nedenini araştırıyorlardı.

Uzmanlar, bazıları şüpheci olsa da, insanların neden olduğu kazaların yanı sıra, yangınların arkasında çoğunlukla iklim değişikliğine işaret ediyor. Meltem Şahin, "Kundakçılık söylentileri paranoyaya neden oluyor" dedi. "Gerginlikler yüksek. İnsanlar kundakçı bulmayı umarak bölgede devriye geziyor. İklim değişikliğinin buna neden olabileceğini kimse kabul etmiyor.”