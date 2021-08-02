Mustafa Murat Ayhan Kimdir? 48 Yaşındaki Emlakçıdan Kan Donduran Cinayet İtirafı!

Antalya'da yaşanan cinayet Türkiye'nin kanını dondurdu ve emlakçı Mustafa Murat Ayhan isimli katil zanlısının itirafları şoka uğrattı. 21 yaşında gazetecilik bölümü öğrencisi olan Azra Gülendam Haytaoğlu isimli genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor ve polis ekipleri genç kızı arama çalışmalarına devam ediyordu.

48 yaşındaki emlakçı Mustafa Murat Ayhan'ın çapraz sorguda suçunu itiraf ettiği bilgisine ulaşılırken anlattıkları da Türkiye gündeminde yer aldı. İlk olarak konu hakkında bir bilgisi olmadığını söyleyen Ayhan, daha önceden Azra ile tanıştıklarını ve yemek yedikten sonra genç kızın gittiğini ifade etmişti. Emlakçı Ayhan, daha sonra çapraz sorguda suçuna itiraf etti ve yaşanılan her şeyi anlattı.

Ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’na emlakçı Mustafa Murat Ayhan cinsel saldırıda bulunmuş, boğarak öldürmüş ve daha sonra 5 parçaya bölerek cesedi ormana gömmüştü. İnşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi olduğu öğrenilen 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan'ın cinsel saldırıda bulunup boğarak öldürdüğü Azra Gülendam Haytaoğlu’nun 5 parçaya böldüğü cesedini ormanlık alana gömdüğü bilgisine ulaşıldı.

48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan'ın gözaltına alındığı öğrenilirken polis ekipleri katil zanlısına 21 yaşındaki genç kızın cep telefonu sinyalleri sayesinde ulaştı. İnşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan çapraz sorguda Azra Gülendam Haytoğlu cinayetini itiraf etti ve Türkiye'nin kanını dondurdu.

Çapraz sorgu sonrasında korkunç cinayeti itiraf eden Ayhan, genç kız ile beraber yemek yiyip alkol aldıklarını söyledi. Daha sonra gazetecilik bölümü öğrencisi Azra ile aralarında tartışma çıktığını ifade eden 48 yaşındaki katil zanlısı, 21 yaşındaki kızı boğarak öldürdüğünü ve daha sonra banyoya götürüp parçalara böldüğünü itiraf etti.

1973 senesinde Isparta'da doğan Mustafa Murat Ayhan, 1996 senesinde ise Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesini bitirdi. 2007 senesinde ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Ayhan, çapraz sorguda korkunç cinayeti itiraf etti.