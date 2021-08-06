Orman İşçisi Alevlerin Arasında Kaldı Ama Arkadaşlarını Almadan Hiçbir Yere Gitmedi!

Antalya'da yaşanan yangın felaketinde duygusal anlar yaşandı ve bir orman işçisinin telsiz konuşmalarına yansıyan sesi gündem oldu. Alevlerin aracına yaklaşmasına rağmen bölgede tehlikede olan arkadaşlarını almadan hareket etmeyeceğini ifade eden orman işçisi, dikkatleri üzerinde topladı. Alevlerin ortasında kaldığı sırada kimliği açıklanan orman işçisi telsiz anonsu ile duygulandırdı. Özgür Şimşek isimli işçi, işini sevdiğini ve aşkla yaptığını söyledi.

Şimşek, yapılan anonslarda “arabamı kurtarın” şeklinde ifadeler kullandığını açıklarken o arabanın Türkiye Cumhuriyeti'nin arabası olduğunu da belirtti. Arabayı o kadar çok benimsediğini ifade eden orman işçisi, bu sebeple kullandığı ifadeleri de açıkladı.

Ülkenin dört bir tarafında devam eden yangın felaketinde yeni görüntülere de ulaşıldı ve söndürme çalışmalarına devam edildi. Yangın söndürme ekipleri neredeyse hiç uyumadan günlerce çalışmalarda bulundu ve ortaya duygusal anlar da çıktı.

Alevlerin arasına yaklaşmasına rağmen bölgede bulunan arkadaşlarını almadan hiçbir yere gitmeyeceğim ifade eden Özgür Şimşek isimli orman işçisi, kendisine yapılan bölgeyi terk etmesi yönündeki çağrılara karşılıkta bulundu. Son dakikaya kadar arkadaşlarını almadan bölgeden ayrılmayacağını ifade eden Şimşek, açıklamaları ile tüm Türkiye'yi duygulandırdı.

Özgür Şimşek, alevlerin arasında kaldığını ifade ederken yardım istediğini de söyledi. Zorlu mücadeleyi kazandıklarını ifade eden orman işçisi, hayatı boyunca unutamayacağı bir an yaşadığını ifade etti. Özgür Şimşek işinin gereğini yaptığını dile getirirken olayın her zaman başına gelebileceğini de söyledi. Yardım istediği helikopterin en geç 3- 4 dakika içerisinde geleceğini bildiğini ifade eden Şimşek, 3 dakikanın kendisine aylar yıllar gibi geldiğini de söyledi.

Yaptığı çağrı ardından gelen yardım sayesinde yara almadan kurtulmayı başardıklarını ifade eden orman işçisi Özgür Şimşek, yaşadığı korku dolu anları anlattı ve dikkatleri üzerinde topladı. Yine aynı duruma düşse yine arkadaşlarını almadan bölgeden ayrılmayacağını ifade eden orman işçisi ülkeyi duygulandırdı.