Erdoğan Açıkladı! Yangın Bölgesine Görevli Olmayan Alınmayacak

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınları hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. 5 ilde devam eden 12 orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen sorulara da yanıt verdi.

Yangın bölgelerine görevli olmayan kişilerin alınmayacağı bilgisini vatandaş ile paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu işi bilmeyenler ile mücadele etmenin başımıza farklı sıkıntılar ve yaralanmalar getirebileceğini söyledi. Bu işi bilmeyen kişilerin bölgelere alınmayacağı bilgisini paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamaları ile gündemde yer aldı.

Yangın çıkan bölgelerin yapılaşmaya açılacağı hakkında çıkan haberlerin de asılsız olduğu hakkında bilgiler öğrenildi ve yanan bölgelerin asla yapılaşmaya açılmayacağı hakkında Recep Tayyip Erdoğan önemli ifadeler kullandı. Bunun yanı sıra Erdoğan “Help Turkey” kampanyasına da sert bir şekilde tepki gösterdi ve söyleyeceğimiz tek şeyin güçlü Türkiye olduğunu belirtti.

28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan yangın sürecinin 9. günü açmış durumda olduğunu ifade eden Erdoğan, 44 ile çıkan 208 orman yangınının 196’sının kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı. Bununla birlikte 5 ilde devam eden 12 yangını söndürmek için çalışmaların sürdürüldüğü söylenildi. Yangınları söndürmek adına tüm imkanların seferber edildiği hakkında bilgiler de paylaşıldı.

Merak edilen bir diğer konu olarak da termik santraldeki gelişmelerin olumlu istikamette olduğu hakkında ifadeler kullanıldı ve 5350 personel ile etkin mücadelenin devam ettiği söylenildi.

Yangın bölgesine görevli olan vatandaşların alınmayacağının ifade edilmesi ardından termik santraldeki gelişmelerin de olumlu istikamette olması dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlandı.

Diğer taraftan yanan bölgelerin yeniden ağaçlandırılacağı da söylenirken bu bölgelerin farklı bir amaç ile kesinlikle kullanılamayacağı hakkında açıklamalar gerçekleşti. Bazı siyasetçilerin ifade ettiği gibi bu bölgelerin inşaata açılacağının yalan olduğu söylenildi.