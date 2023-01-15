BİM- ŞOK ve A101'e giden herkes bugün, yarın bu ürünleri 9,95 14,95 19,95 29,95 TL'den satın alabilecek!

Gıda fiyatlarındaki artışlar nedeniyle hayat şartları oldukça zorlaşmış, alınacak ürünler iki kez düşünülerek satın alınır olmuştur. Buna çözüm olarak büyük market zincirlerinden olan BİM- ŞOK- A101 fiyatlara zam koymayarak yaptıkları satışlarla vatandaşların gönlünü fethetmiştir. Uygun fiyatlı ürünlerin satışa sunulduğu bu marketlerden alışveriş yapan insan sayısı da oldukça fazladır. Bu marketlerde her hafta sunulan aktüel ürünler vatandaşların da incelemesi için fırsatlar sunmuştur.

Bu marketlerden alınacak ürünlerin hem kaliteli hem de uygun fiyatlı olması satış oranlarını artırmaktadır. Özellikle bu haftaki market indirimleri sonrasında bu marketlerden yapılan alışverişler oldukça artmaktadır. Tüm gıda fiyatlarında en uygun fiyatı bu marketlerin sunuyor olması bu marketlerin piyasadaki değerini de artırarak daha çok müşteri çeken marketler olunmasını sağlamıştır.

Her Gıdanın En Uygunu Bu Marketlerde!

BİM-ŞOK ve A101 indirim broşürleri yayınlayarak her hafta en uygun fiyatları gözler önüne getirmiş ve yaptıkları indirimler yardımıyla da vatandaşları memnun etmeyi başarmıştır. Böylece değerinin de katlanarak artmasını sağlayan bu marketler, müşteri memnuniyetini de önemseyerek satışlarına devam etmektedir. Ekonomik sıkıntılar yaşayan Türkiye vatandaşlarına en uyguna en kaliteli hizmetleri vermeleri nedeniyle de bu marketler oldukça dikkat çeken marketler olmaktadır. İndirimli ürünleriyle de dikkat çekmektedir.

BİM

Slazanger Kadın / Erkek Uzun Fermuarlı Polar Üst 125 TL.

Slazanger Çocuk Uzun Fermuarlı Polar Üst 99 TL.

Kadın Welsoft Kapüşonlu Sweat 99 TL.

Kadın Desenli Polar Alt 59 TL.

Erkek Polar Bere 34,50 TL.

Kadın Ponponlu Bere 39,50 TL.

Erkek Polar Boyunluklu Bere 34,50 TL.

Penti Termal Külotlu Çorap 59 TL.

Mini Bal Kabağı 19,50 TL.

Benante 9 Parça Kahvaltı Seti 199 TL.

İçi Kürklü Eva Terlik 109 TL.

Kadın Peluş Çapraz Terlik 37,50 TL.

Molinella Dertsiz Masa Örtüsü 99 TL.

Benante Kupa 129 TL.

Benante Fanuslu Kahvaltılık 149 TL.

Kapı Önü Paspası 40×60 cm 12,50 TL.

Çok Amaçlı Bez Çanta 29,50 TL.

Molinella Fırın Eldiveni 15 TL.

Kırlent Kılıfı 37,50 TL. Runner 52,50 TL.

Tefal Wok Tava 299 TL. Tefal Krep Tavası 199 TL.

Güral Porselen Demlik 119 TL.

Chef’s Pro Karnıyarık Tenceresi 129 TL.

Orta Boy Çaydanlık 279 TL.

Benante 6’lı Porselen Çay Tabağı 79 TL.

LAV 12 Parça Alya Çay Seti 99 TL.

LAV 3’lü Meşrubat Bardağı 42,50 TL.

LAV 3’lü Su Bardağı 39,50 TL.

LAV Şekerlik-Reçellik 24,50 TL.

Paşabahçe Renkli Casablanca Kahve Fincanı 99 TL.

Glass in love Altın Simli Çift Cidarlı Borosilikat Kupa 79 TL.

Desenli Kahve Bardağı 4,75 TL.

Ahşap Kulplu Metal Tepsi 79 TL.

Çok Amaçlı Mutfak Makası 34,50 TL.

Paslanmaz Süzgeç 24,50 TL.

Silikon Tutacak 14,50 TL.

Chef’s Kek Kalıbı Çeşitleri 49,50 TL.

Pasta Servis Seti 119 TL.

İki Katlı Kurabiyelik 89 TL.

Paşabahçe Billa Patisserie 3 Katlı Saklama Kabı 79 TL.

Paşabahçe Patisserie Büyük Boy Servis Tabağı 49,50 TL.

Rakle Ölçü Bardağı 15 TL. Cam 3’lü Kase 39 TL.

Çay Tabağı 6’lı Set 69 TL.

Ayaklı Kek Tabağı 79 TL.

Benante Sufle Kabı 17,50 TL.

Merdane 47,50 TL.

Yağ ve Sos Şişesi 15 TL.

LAV Misket Tatlı Sunumluğu 49 TL.

Glass in Love Cam Sunumluk 129 TL.

Ölçülü Silikon Hamur Matı 69 TL.

Krema Pompası 13,50 TL.

Hamur Porsiyonlayıcı 57,50 TL.

Un Eleği 18,50 TL.

Okyanus Tek Fiyat Plastik Ürünler 9,90 TL.

A101

ModaLife Cross 6 Sandalyeli Masa Seti 6.490 TL.

Modalİfe Nero Masa Seti 1.990 TL.

Adore Şifonyer 990,90 TL.

Adore Komidin 479,90 TL.

Adore 8 Bölmeli Kitaplık 690,90 TL.

Verda Emaye Kupa 49,95 TL.

G4U Tencere 3’lü Seti 124,95 TL.

Antik 3’lü Kase 59,95 TL.

Erzak Kabı 14,95 TL.

Piknik Sepeti 49,95 TL.

Nofrost Saklama Kabı 17,50 TL.

Nofrost 1600 ml Saklama Kabı 14,95 TL.

Alaska Dikdörtgen Saklama Kabı 19,95 TL.

Rende Çeşitleri 12,95 TL.

Vakumlu 2’li Yenek Kabı 79,95 TL.

Kavanoz 10’lu Kapağı 12,95 TL.

Ottimo Meşrubat Bardağı 12,50 TL.

Termos 39,95 TL.

Porland Porselen Tabak 24,95 TL.

Rooc Lüks 6’lı Meyve Bıçağı 29,95 TL.

Ceviz Kıracağı 19,95 TL.

LAV Kulplu Çay Bardağı 9,95 TL

ŞOK

Aprilla Araç İçi Süpürge 149,90 TL.

Oto Cam Sileceği 24,95 TL.

Oto Paspas 4 parça Set 129,90 TL.

Lastik Tamir Kiti 39,95 TL.

Expert By Araç Ürünleri 29,95 TL.

Kokusuz Küllük 5,99 TL.

Araç Temizleme Eldiveni 14,95 TL.

Koltuk Arkası Organizer 24,95 TL.

Çekme Halatı 79,95 TL.

Oto 5 Litre Cam Suyu 39,95 TL.

Radyatör Antifirizi 69,95 TL.

Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri 119,90 TL.

Gokidy 6’lı Boyama Yumurtaları 24,95 TL.

Matchbox Tekli Arabalar 24,95 TL.

Minecraft Mini Karakterler 16,95 TL.

Pilsan Modern Bloklar 89,95 TL.

Pilsan Sevimli Hayvanlar 99,95 TL.

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