Denizbank ve Yapı Kredi Bankası duyurdu! Bankamatik kartınıza 30 bin TL ödeme alabileceksiniz, Son şans denildi...

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara belirli şartlar dahilinde ödemeler gerçekleştirilecek ve nakit kredi ödemeleri yapılarak 30.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi işlemleri hesaplara yatırılarak kullandırılacaklardır.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların belirli şartlar dahilinde ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirerek nakit kredi ödemeleri bankamatik kartı hesapları üzerinden yapılmaktadır.

30 bin TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız banka müşterisi olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte işlemler gerçekleştirilir ve nakit kredi ödemeleri hızlı bir şekilde hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

DENİZBANK KREDİ BAŞVURUSU

Denizbank ₺30.000 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar için yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte işlemlerini gerçekleştirerek 5 dakika içerisinde sonuç vereceği bir kampanya hazırladı. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak ihtiyaç kredisi alabileceğiniz Denizbank ₺30.000 kredi sms ile 3280 numarasına Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp doğum tarihinizi yazarak göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olarak sizlere sunulmaktadır.

YAPI KREDİ BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

Yapı Kredi Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşları için uygun faiz oranları ile birlikte işlem yapabilecek ve kredi ödemelerinizi hesaplarınıza yatırarak hemen aynı gün içinde kullanmanızı da olanak sağlanacaktır. ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar sms ile Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi almak istiyorlarsa bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihini yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndermesi halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır.