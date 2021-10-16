Önemli Haber Duyurusu: Sadece 1 Dakika İçinde Banka Kartı Olanların Hesabına 20.000 TL Yatacak

1 dakika içinde 20.000 TL hesabınızda olacak. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, 20.000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorlarsa bankaların kredi politikalarına uygun olmaları durumunda 1 dakika içerisinde kredi onayı olabilir ve hemen bu parayı hesaba aktarabilirler. 1 dakika içinde 20.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilerin kredi notu uygun olması durumunda onay alacaklarını söyleyebiliriz.

Kamu bankaları ve ülkemizde bulunan diğer özel bankalar üzerinden yapılan Bu kampanyada 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere banka 36 ay vadeye kadar ve ilk kredi taksit ödemesinde de 3 ay ertelemeli olarak Kredi imkanı sunmaktadır. 20.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız belirtilen Kredi şartlarına uygun olan kişiler aşağıdaki bankaların mobil uygulamaları ne girerek internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapabileceklerdir.

Finansbank 20.000 TL 1 dakika içerisinde kredi onayı veriyor

Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız SMS atarak veya resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak hemen ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz. 5030 numarasına t.c. kimlik numarasını gönderen müşteriler 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldıklarını göreceklerdir.

Beş dakika içerisinde sizlere ne kadar kredi onayı aldınız siz öğrenecek ve bu krediyi de 1 dakika içerisinde hesabınız varsa hesabınıza aktarabileceksiniz.

Denizbank 1 dakika içerisinde Kredi onayı

Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler SMS başvurusu yaparak 1 dakikada kredi onayı alıp alamayacaklarını görebilirler. Cep telefonlarınızın mesaj kısmına girerek 3280 numarasına kredim yazılı boşluk bırakın ve t.c. kimlik numarasını yazarak gönderim yapın. Kredi onayı alırsanız size en yakın banka şubesinden hemen işlem yapabilir ve kredinizi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası mobil uygulama üzerinden kredi onayı veriyor

Ziraat Bankası mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler hızlı bir şekilde kredi onayı alabilmektedirler. Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak hemen anında 20.000 TL'ye kadar onay alabileceklerdir. Ziraat Bankası mobil uygulaması kullanan kişiler hemen mobil uygulamaya giriş yaparak ihtiyaç kredisi bölümünden bu kredi için başvuruda bulunabiliyor. Başvuru yaptıktan sonra onay alırsanız hemen bu parayı hesaba atarsınız. Ziraat Bankası şubelerinden veya Ziraat bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak kredi onayı alabilirsiniz.