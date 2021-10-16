İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Devletten Geldi. Son Dakika Haberi Yayınlandı... Dünyada Coronavirüs Pandemisinin başladığı günden beri ülkemiz de çeşitli sıkıntılara girmiş durumda. Bu yüzden devlet geçtiğimiz yıl içerisinde yardım başvurusu yapan vatandaşlara 1000 TL ve 1100 TL olarak iki faz ödemesi yaptı. Bu ödemeler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde yapıldı. Devlet ihtiyacı olan vatandaşlara başvuru yapmaları halinde nakti yardım sağladı. Bu yardımlar hane başına olarak yapılmakta. Sosyal yardım ödemesini hane bazlı olarak yapılmakta ve aynı haneden bir kişinin hesabına yatırılmakta.

E-Devletten Başvuru

3. faz başvuruları başladı. Faz 3 yardım başvuruları e-devlet üzerinden açıldı. Vatandaşlar E-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na giriş yaparak faz-3 başvurularını kolaylıkla yapabilirler. Faz-3 başvurularını yapan vatandaşlar gereken şartları sağlamaları durumunda 1100 TL parayı göndermiş oldukları banka hesabına , banka hesabı yoksa PTT üzerinden alabilmekteler.

Ödemeler her haneden bir kişiye yapılmaktadır. Yani ödemeler bireysel olarak değil haneye yapılmaktadır. Ödemelerden bütün hane halkı yararlanmaktadır. Pandemi ile verilen mücadele kapsamında başvuru yapan vatandaşlar daha önce faz-1 ve faz-2 şeklinde nakit ödemesi almışlardı.

Bu ödemeyi alabilmeleri için çok şart bulunmuyor. Hane başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmekte. Sosyal yardımlar sadece devletin ihtiyacı olduğunu belirlediği kişilere yapılmakta. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmakta.

Ayrıca ihtiyaç sahiplerine kira ve gıda desteği de sağlanmakta. Birçok ihtiyaç sahibi gıda ve kira desteği de bekliyor. Faz-3 başvurularının yanı sıra ihtiyacı olan vatandaşlar Sosyal Yardım Derneklerine başvuru yaparak da kira ve gıda desteğinden faydalanabilirler. İhtiyacı olan kişiler Sosyal Yardımlaşma dernekleri aracılığıyla gıda desteğine ve kira yardımına da ulaşabilirler.

Ayrıca 1100 TL faz-3 yardımından da yararlanabilirler. Faz-3 yardım başvurusu E-devlet üzerinden alınmaya başladı ve kısa bir süre sonra ödemeler vatandaşların banka hesaplarına ya da PTT üzerinden kişilere yapılacak. E-Devlete giriş yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı seçerek hizmetler bölümünde yer alan Pandemi Sosyal Yardım seçeneği ile başvuru formunu kısa bir sürede doldurarak başvurunuzu kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Kira ve maddi yardımlar nakit olarak sağlanırken gıda yardımları da kolilerle vatandaşlara dağıtılmaktadır.