Kayseri'de Baltalı Saldırgan Bir Traktör ve İki Otomobile Zarar Verdi

Bir kişi, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde eline almış olduğu balta ile iki otomobil ile bir traktöre zarar vererek gündemde yer aldı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Aralarında 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Cennet Yiğit'in annesinin otomobilinin de bulunduğu araca zarar veren baltalı saldırgan yapmış oldukları ile dehşete uğrattı.

Konu hakkında iddiaya göre ilçede yaşanan korkunç olayda 45 yaşındaki Ali L. isimli saldırgan eline aldığı balta ile 15 Temmuz şehidinin annesi olan Huriye Yiğit'in otomobili ile beraber muhtarın traktörüne de balta ile saldırı düzenledi. Ayrıca baltalı saldırganın komşusu olan Hacı Mehmet Atalay'ın da marangoz atölyesine ve otomobiline de balta ile saldırarak kullanılamaz hale getirdiği bilgisine ulaşıldı.

Saldırgan olay sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılarak gündemde adından söz ettirdi.

Şehit Cennet Yiğit’in babası olan Yahya Kemal Yiğit ise konu ile ilgili önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve yaşanan bu olayın ilk kez olmadığını söyledi. Saldırganın 3 ayda 5 ayda bir bu şekilde azdığını ve gelip mallarına zarar verdiğini ifade eden Yiğit, kardeşlerinin kafasını parçaladığını ve psikologa götürdüklerini belirtti. Orada 500 test sorusu verdiklerini ve saldırganın hepsini çözdüğünü açıklayan Şehit Cennet Yiğit’in babası Yahya Kemal Yiğit, saldırganın kendilerinden akıllı çıktığını da açıkladı.

Akşam vaktinde ise gelip 4 ay önce eşine aldıkları sıfır otomobili balta ile parçalayıp pert ettiğini söyleyen Yiğit, elinde olan ekmek bıçağı ve balta ile kendilerine de saldırdığını söyledi. Kendilerinin ise kalabalık olmaları sonrasında kaçtığını ve polis ekiplerinin şahsı 4 saat boyunca evden çıkaramadığını anlattı. Baltalı saldırganın gözaltına alınması sonrasında savcılık tarafından serbest kaldığını da açıklayan Yahya Kemal Yiğit, ne yapacaklarını bilmediğini söyledi.