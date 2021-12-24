1.500 – 2.000 – 2.500 TL Emekli Maaşı Alanlara Faizsiz Nakit Ödemesi Yapılacak

1.500 – 2.000 – 2.500 Türk Lirası emekli maaşı alan vatandaşlara Ziraat Bankası tarafından faizsiz bir şekilde avans limit ödemesi yapılacaktır. Bu faizsiz avans limiti ödemesi 10 maaş miktarındadır.

Emeklileri sevindiren bu kampanya sayesinde emekli vatandaşlara, emekli maaşı 1.500 ila 2.500 aralığında olması ön koşulu ile 10 maaş avans limiti açılacak. Bu sayede nakde emekli vatandaşlara nakit işlemlerini kolaylıkla halledebilecek bir ödenek sağlanmış olur.

Kimler Bu Kampanyaya Başvurabilir?

Emekli vatandaşlara sunulan bu 10 maaş avans limitinden faydalanmak için Ziraat Bankasının belirlemiş olduğu birtakım özellikleri taşıyor olmanız gerekmektedir:

Öncelikle bu avans almış olduğunuz emekli maaşının miktarına göre verilecektir.

12 ay ya da 24 ay vadeli seçenekler ile ödeme yapabilme imkânı, emekli vatandaşların seçimine sunulmuştur. Aynı zamanda ilk taksit ödemesi için talep eden emekli vatandaşlar 3 ay erteleme yapabilecektir.

Bu 10 maaş avans hizmeti Ziraat Bankası tarafından yalnızca emekli vatandaşlara sunulacaktır ancak bu vatandaşların kampanyadan yararlanabilmek için resmi olarak başvuru yapması gerekiyor.

Başvuru yapan emeklilerin başvuru sonucu kredi notuna göre olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilecektir.

Ziraat Bankası, maaşını Ziraat Bankasından alan vatandaşlara 10 maaş nakit avans hizmetini sunacaktır. Eğer siz de emekli maaşınızı Ziraat Bankası aracılığı ile alıyorsanız bu kampanyaya başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Şubelerden işlem yapmayı tercih eden emekli vatandaşlar gerekli bütün resmî belgeleri hazır ettikten sonra 10 maaş nakit avans hizmetine başvuruda bulunabilir ve kredilerini alabilirler.

Ziraat Bankası tarafından belirlenen bu şartların tamamına uygun olan ve aynı zamanda başvuru şartlarını tamamlayan vatandaşlar 10 maaş nakit avans limitinden faydalanabilecekler.

Başvurunun ardından bankanın yapacağı değerlendirme kısa süre de olumlu ya da olumsuz cevaplanacak ve sonuç olumlu ise vatandaşın banka siciline işlenecektir.

Başvuruyu; Ziraat Bankası internet sitesinde yer alan kampanya bölümünden yapabilir, mobil bankacılık uygulaması üzerinden gerçekleştirebilir ya da T.C. kimlik numarası ile Ziraat Bankası şubelerinden yapabilirisiniz. Gerekli bilgilendirmeler telefon numaranız aracılığı ile sizlere ulaştırılacaktır.