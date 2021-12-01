Küresel Omicron Seyahat Kısıtlamaları

30'dan fazla ülke sınırlarını bazı ülkelere kapattı ve diğerleri Omicron varyantının yayılmasını engellemek için daha katı önlemler aldı.

Yeni tespit edilen koronavirüs varyantı, pek çoğu dış seyahate yeniden açılmaya başlarken ülkeleri sınırlarını sıkılaştırmaya sevk etti.

Ülkeler, İsrail, Fas ve Japonya gibi ülkelerin sınırlarını tamamen kapatmasıyla farklı düzeylerde sınır kontrolü benimserken, diğerleri sınırda yalnızca COVID testini sıkılaştırdı. Aşağıdaki harita seyahat yasağı uygulayan ülkeleri göstermektedir. Daha fazla bilgi geldikçe güncellenecektir.

Toplam yasaklar

Çin - Çin, ülkeye yalnızca vatandaşlar ve oturma izni sahiplerinin girmesine izin verilen sıkı sınır kontrollerine sahipti. Hong Kong, Hong Kong vatandaşı olmayanların Güney Afrika, Botsvana, Eswatini, Lesotho, Malavi, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den gelmesini yasakladı. Pazartesi günü listeyi Angola, Etiyopya, Nijerya ve Zambiya'yı ve ardından son 21 gün içinde Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, İsrail ve İtalya'da bulunan yerleşik olmayanları içerecek şekilde genişletti. Çarşamba günü ise listesine Japonya, Portekiz ve İsveç'i ekledi.

İsrail - İsrail, yabancıların ülkeye girişini 14 gün boyunca yasakladı. İsrail vatandaşları ülkeye geri dönebilecek ancak aşıları tam olsa bile karantinaya alınmaları gerekecek.

Japonya – Japonya bir ay boyunca sınırlarını vatandaş olmayanlara kapattı, buna yabancı değişim öğrencileri ve iş için seyahat edenler de dahil. Güney Afrika dahil 10 Afrika ülkesinden ikamet statüsüne sahip olanların da "şimdilik" ülkeye girişleri yasaklandı.

Fas - Fas, gelen tüm uçuşları iki hafta süreyle askıya aldı.

Kısmi yasaklar

Angola – Angola, Botsvana, Eswatini, Lesotho, Malavi, Mozambik, Namibya, Güney Afrika, Tanzanya ve Zimbabve dahil olmak üzere güney Afrika'daki ülkelerle sınırlarını 5 Ocak'a kadar kapatacağını duyurdu.

Avustralya - Avustralya, Botsvana, Eswatini, Lesotho, Malavi, Mozambik, Namibya, Seyşeller, Güney Afrika ve Zimbabve'den tüm uçuşları en az 14 gün süreyle durdurdu.

Brezilya – Brezilya sınırını Botsvana, Eswatini, Lesotho, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'den gelen uçuşlara kapattı.

Kamboçya - Kamboçya, Botsvana, Eswatini, Lesoto, Mozambik, Namibya, Güney Afrika, Zimbabve, Malavi, Angola ve Zambiya'dan gelen yolcuları yasakladı.

Kanada - Kanada, 12 Kasım'dan bu yana Botsvana, Eswatini, Lesoto, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'ye seyahat eden vatandaş olmayanları yasakladı.

Ekvador - Ekvador, Botsvana, Mısır, Eswatini, Lesoto, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'den girişi kısıtladı

Mısır - Mısır, Botsvana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'den direkt uçuşları durdurdu.