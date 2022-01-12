Omicron Amerika'daki Hemen Hemen Her Eyalette Tespit Edildi

Pan Amerikan Sağlık Örgütü, COVID-19 Omicron varyantının hızla yayılmasından kaynaklanan yeni enfeksiyonların Amerika kıtasında benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını ve geçen hafta vakaları ikiye katladığını söyledi.

PAHO Direktörü Carissa Etienne, Çarşamba günü düzenli bir haber brifinginde, Amerika kıtasındaki vakaların 1 Ocak'taki 3.4 milyon vakadan 8 Ocak'ta 6.1 milyona yükseldiğini söyledi.

Etienne, "Enfeksiyonlar Amerika bölgesinin her köşesinde hızlanıyor ve acil servis ziyaretleri ve hastaneye yatışlar arttıkça sağlık sistemlerimiz bir kez daha zorlanıyor" dedi.

Yeni veriler, dünyanın dört bir yanındaki ulusların, Omicron varyantının hızla yayılmasından kaynaklanan COVID-19 vakalarında ve hastaneye yatış oranlarında rekor düzeyde artışlar görmesiyle geldi ve bu da zaten gergin olan sağlık sistemleri üzerinde baskı oluşturdu.

Etienne, Omicron varyantının Amerika kıtasındaki 35 ülkede (bölgedeki hemen hemen her ülkede) tespit edildiğini ve yakında en baskın varyant haline gelmesinin beklendiğini söyledi.

Bolivya, Ekvador, Peru ve Brezilya yeni vakalarda önemli artışlar yaşarken, Arjantin ve Paraguay'da COVID-19 enfeksiyonları geçen hafta yaklaşık yüzde 300 arttı.

PAHO, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni vakaların çoğunu bildirdiğini ve Doğu ve Ortabatı bölgelerindeki eyaletlerin en hızlı artışları yaşadığını söyledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) direktörü Rochelle Walensky, Çarşamba günü düzenli bir haber brifinginde, ABD'nin şu anda günde ortalama 750.000'den fazla vaka bildirdiğini ve geçen haftaya göre yüzde 47'lik bir artış olduğunu söyledi.

Günde yaklaşık 19.800 olan hastaneye başvurular bir hafta öncesine göre yüzde 33 artış gösterirken, günde yaklaşık 1.600 olan günlük ölümler önceki haftaya göre yüzde 40 arttı.

Walensky, “Özellikle COVID aşıları konusunda güncel olan kişiler arasında hastaneye yatış riski düşük kalıyor” dedi. "Ancak, her gün bir milyondan fazla yeni vakadaki şaşırtıcı artış, çok sayıda hastaneye yatışa yol açtı."

Kanada'da Başbakan Justin Trudeau, ülkesinin tüm uygun Kanadalıların bir takviye ve dördüncü bir doz alması için yeterli COVID-19 aşı dozunu güvence altına aldığını söyledi.

Omicron vakaları artarken ve hastaneler baskıyı hissederken, Kanada'nın en kalabalık ikinci eyaleti olan Quebec, gece sokağa çıkma yasağı ve diğer katı kısıtlamalar getirdi.

Salı günü, önümüzdeki haftalarda aşılanmamış sakinlere para cezası vermeyi planladığını duyurdu.

Resmi rakamlara göre, Kanada günde ortalama 260.000'den fazla yeni COVID vakası ve günde 500 ölüm görüyor.