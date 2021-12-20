Ölümcül Afetle Ölenlerin Sayısı 100'ü Geçti

Bohol eyaleti Valisi Arthur Yap, 10 kişinin kayıp olduğunu ve 13 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ayrıca, 48 belediye başkanından sadece 33'ünün, iletişimin kesilmesi nedeniyle kendisine rapor verebilmesine rağmen, ölümlerin hala önemli ölçüde artabileceğini öne sürdü.

Tüm şehirlerde elektrikler gitti

Facebook'ta yayınlanan açıklamalarda Yap, 1,2 milyondan fazla insanın yaşadığı vilayetinde belediye başkanlarına, su istasyonlarının arızalanması nedeniyle acil bir sorun olduğunu söylediği içme suyunun yanı sıra çok sayıda insan için gıda paketlerini güvence altına almak için acil durum yetkilerini kullanmalarını emretti.

Tayfunun harap ettiği kasabaların askeri hava araştırmasına katıldıktan sonra Yap, "Bohol'un verdiği hasarın büyük ve her şeyi kapsayan olduğu çok açık" açıklamasında bulundu.

İlk incelemenin, tayfunun Perşembe ve Cuma günleri orta ada eyaletlerini kasıp kavurduğu sırada patladığı dört kasabayı kapsamadığını söyledi. Hükümet, evlerini tahliye etmek zorunda kalan 300.000'den fazla sakin de dahil olmak üzere yaklaşık 780.000 kişinin etkilendiğini belirtti.

Felaket müdahale ajansı ve ulusal polis tarafından en az 39 başka tayfun ölümü bildirildi. Tayfunun ilk kez vurduğu güneydoğu illerinden biri olan Dinagat Adaları'ndaki yetkililer, ayrı ayrı sadece birkaç kasabadan 10 ölüm bildirdi ve toplam ölüm sayısının şimdiye kadar 112'ye ulaştığını açıkladı.

Başkan Rodrigo Duterte Cumartesi günü bölgeye uçtu ve 2 milyar peso (40 milyon $) yeni yardım sözü verdi. Yardımcıları, cumhurbaşkanının Pazar günü Bohol'u ziyaret edeceğini söyledi.

Bohol'un nehir kıyısındaki Loboc kasabasında, sakinlerin çatılarda ve ağaçlarda mahsur kaldığı sel suları hızla yükseldi. Ertesi gün sahil güvenlik tarafından kurtarıldılar. Dinagat Adaları'nda bir yetkili, acil durum barınakları da dahil olmak üzere neredeyse tüm evlerin çatılarının ya hasar gördüğünü ya da uçtuğunu belirtti.

Yetkililer, en az 227 şehir ve kasabanın elektriği kaybettiğini, o zamandan beri sadece 21 bölgede restore edildiğini ve ikisi kapalı olmak üzere üç bölgesel havalimanının hasar gördüğünü de sözlerine ekledi.

