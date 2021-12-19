Akbank ve İki Dev Bankadan 38.000 TL İçin Duyuru Geldi, Son Dakika Açıklaması ile İhtiyacı Olan Bankaya Koşuyor

38.000 TL kredi veren bankalar hangileridir? 38.000 TL kredi veren bankaların kredi başvuru şartlarını, sizler için araştırdık. Sizlerde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, 38.000 TL kredi veren bankalar üzerinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Özellikle, pandemi döneminde kişiler kredi başvurularını, bankalar üzerinden daha sıklıkta yapmaktadır. Bankalarda bu durumu fırsat bilerek yeni kredi kampanyaları müşterilerine sunmaktadırlar. Sizlerde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, bankaların uyguladıkları politikalara uygun bir müşteri olmanız durumunda kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

38000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, banka kredi puanınızın en az 1300 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi kullanacak olan kişilerin daha önceden bir kredi kartı veya kredi kullanmış olması şarttır. kullanmış olduğumuz bu ürünlerin ödemelerinin de kolay bir şekilde yapmanız gerekiyor. Eğer gecikmeli olarak bir ödeme yaptıysanız veya bankalardan, icralık, avukatlık olduysanız maalesef kredi onayı alamazsınız. 38000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerde belirtilen bu kredi şartlarına uygun olmaları durumunda vereceğimiz bankalar üzerinden banka şubesinden veya internet üzerinden kredi başvurusu yapabilirler. Kullanacağınız krediler, bireysel ihtiyaç kredisi olacağı için en fazla 36 ay vade ile sizlere verilmektedir.

Akbank 38000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Akbank üzerinden kredi notu yüksek olan müşteriler aynı gün içerisinde kredi onayı alabilir veya yine aynı gün içerisinde, kredilerini kullanabilirler. Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapacak olan kişiler cep telefonlarından mesaj atarak hemen ne kadar onay aldıklarını görebilirler. Cep telefonumuzun mesaj kısmına girerek buraya kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra 44 25 numarasına gönderin. Bu bankada bir hesabınız varsa, banka internet bankacılığı şifresi alarak, Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz, Akbank Direkt üzerinden yapılan kredi başvurularında kredi onayı alan müşteriler hemen kredilerini hesaplarına atabilmektedirler.

Denizbank 38000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden de kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, oturduğunuz yerden hemen ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusu için 32 80 numarasına Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra gönderim yapın. Mesajı gönderdikten hemen sonra 5 dakika içerisinde sizlere banka tarafından kredi sonucu cep telefonumuza gelecektir. Onaylanan kredinizi en yakın DenizBank şubesinden sadece kimliğinizle birlikte giderek kullanabiliyorsunuz. Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurularını yapabiliyor. Burada da yapacağınız kredi başvurusunda onay alırsanız, banka şubesine giderek kimliğinizle kredi kullanabilirsiniz. 38000 TL kredi kullandığınız zaman 36 ay vade ile kredi kullanırsınız.

Halkbank 38000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Kamu bankası olarak hizmet veren Halkbank üzerinden de 38000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yaptığınız zaman banka hemen değerlendirme yapar ve sizlere hemen kredi sonucunu verir. Daha düşük faiz oranları ile birlikte Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Halkbank Şubeleri üzerinden ve Halkbank'ın resmi internet sitesinden 38000 TL için kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz .