Oğuzhan Asiltürk Kimdir? Oğuzhan Asiltürk Neden Öldü?

Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 13 Eylül tarihinde Ankara'da tedavi altına alınmıştı. Konu hakkında edinilen son bilgilere göre Asiltürk, 86 yaşında hayatını kaybetti ve sevenleri üzüntüye boğuldu. Peki Oğuzhan Asiltürk’ün ölüm nedeni nedir? Acı haber, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş tarafından duyuruldu ve baş sağlığı mesajları iletildi.

Geçtiğimiz haftalarda Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı ardından hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Oğuzhan Asiltürk’ün hastalığı nedir, neden öldü? Asiltürk'ün hastaneye kaldırıldığı ile ilgili Parti'den açıklamalar yapılmış ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı’nın sağlık durumu merak konusu olmuştur. Peki Oğuzhan Asiltürk Kimdir? İşte Oğuzhan Asiltürk hakkında detaylı bilgiler ve merak edilenler...

1935 senesinde Malatya'da hayata gözlerini açan Oğuzhan Asiltürk, Eski Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Türk siyasetçidir. 13 Eylül tarihinde hastaneye tedavi edilmek üzere kaldırılan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 86 yaşında hayatını kaybetti ve baş sağlığı mesajları iletildi. Peki Oğuzhan Asiltürk’ün ölüm sebebi nedir? Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün hayatını kaybetmesi hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte 86 yaşında hayata gözlerini yuman Türk siyasetçi ve ölüm sebebi…

Asil Türk'ün bugün vefat ettiği haberi Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş tarafından açıklanmıştır. Kurdaş, acı haberi duyurmuş ve Türkiye'yi üzüntüye boğmuştur. Yönetmen Mustafa Kurdaş, Oğuzhan Asiltürk’ün vefat haberini Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, muhterem büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beyefendinin Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu ifade etmiş ve bu cümleler ile acı haberi bildirmiştir. Yönetmen Mustafa Kurdaş, Milli Görüş camiamızın başı sağ olsun şeklinde açıklamalar da yapmıştır.