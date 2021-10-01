Ev Hanımlarına Emeklilik İmkânı Verilecek Mi? Açıklama Geldi, Merak Edilenler Çözüldü

Normal şartlarda prim ödemeleri, yaş ve çalışma yılı olarak gerekliliği sağlamayan Türk vatandaşlarının emekli olmaları mümkün değil. Fakat yıllarını ev işlerine, ailelerine ayıran ev hanımları bir şekilde emekli olup olamayacağını merak ediyor ve bu konu yıllardır konuşuluyor. Ev hanımlarına emeklilik imkânı verilecek mi? Ev hanımları da emekli olabilecek mi?

Ev Hanımlarına Emeklilik İmkânı Verilecek Mi?

Yeni yasa tasarısı ile ev hanımlarının da emeklilik imkânı olabilecek. Belli şartları sağlayan ve 50 yaşını dolduran ev hanımlarına borçlanma yaparak emekli olma fırsatı tanınacak. Emekli olmak isteyen ev hanımları gerekli prim ödemelerini kendilerinin yapması şartı ile emekli olabilecek. Gerekli koşulları sağlayan ev hanımlarını sevindiren bu haber yıllarını evlerine ve ailelerine veren kadınlar için bir umut oldu. Gerekli düzenleme yapılırsa, şartları sağlayan ev hanımları artık emekli olabilecek. Yıllardır ev hanımları tarafından hayali kurulan emeklilik gerçeğe dönüşecek mi? Hangi şartları sağlayan ev hanımlarına emeklilik şansı verilecek?

Ev Hanımlarının Emekli Olması için Gerekli Şartlar Neler?

Tabii ki ev hanımlarının emekli olabilmesi için bazı şartları sağlamaları gerekiyor. Şartları sağlayan ev hanımları yasa tasarısının kabul edilmesi durumunda emeklilik şansı elde edecekler. Peki bu şartlar neler?

Bu şartların en başında 50 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 25 yıldır evli olmaları gerektiği geliyor. Bunun yanında gerekli diğer şartlar şunlar;

l Emekli olmak isteyen ev hanımının SGK kurumu ile herhangi bir bağlantısının olmaması gerekiyor. l 1995 senesinden önce evlenmiş olması gerekiyor. l 50 yaşından büyük olmaları gerekiyor. l Daha önce yaşlılık aylığından yararlanmamış olmaları gerekiyor l Yine aynı şekilde daha önce malullük aylığından da yararlanılmamış olunması gerekiyor. l Herhangi bir şekilde gelir vergisine tabi olmamak yani bir gelirinin olmaması gerekiyor.

Bu şartları sağlayan ev hanımları için emeklilik ihtimali gündeme gelmiş durumda. Eğer ilgili yasa tasarısı Meclis açıldıktan sonra kabul edilirse ev hanımlarının da yıllardır hayalini kurduğu emeklilik gerçeğe dönüşmüş olacak. Meclis’in 1 Ekim’de açılacağını da burada not olarak belirtelim. Meclis açıldıktan sonra kanun teklifinin kabul edilip, edilmeyeceğini ise hep birlikte göreceğiz.