Yapı Kredi Bankasından Şubeye Gitmeye Gerek Kalmadan 200.000 TL Vereceğini Açıkladı

Yapı Kredi Bankasından Şubeye Gitmeye Gerek Kalmadan 200.000 TL Kredi haberi... Yapı Kredi bankası müşterilerinin kredi ihtiyaçlarını karşılamak için internet üzerinde kredi seçenekleri sunuyor. İster ihtiyaç kredisi ister konut kredisi isterseniz de otomobil kredisi olsun internet üzerinden başvuru yaparak 200.000 TL’ye kadar olan kredilerinizi alabiliyorsunuz. Bunun yanında internete özel faiz oranlarından da faydalanabiliyorsunuz.

İnternetten Kolay Başvuru:

Hangi gün olduğu fark etmeksizin şubeye gitmeye gerek kalmadan Yapı Kredi bankası mobil uygulaması veya Yapı Kredi bankası internet şubesi üzerinden anında başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvurunuzun onaylanması halinde hesabınız anında yatan parayı kullanmaya başlayabilirsiniz. Hiç şubeye gitmeye gerek kalmadan, evrak işlemleri ile uğraşmadan kolaylıkla kredi başvurunuzda bulunabilir ve paranızı alabilirsiniz.

Nasıl Başvuru Yapılır?

İhtiyaç kredisi veya diğer kredi türlerinde başvuru yapmak için ilk olarak Yapı Kredi bankası mobil uygulaması veya internet şubesine giriş yapmanız gerekmekte. Eğer mobil bankacılık şifreniz yoksa ilk olarak şifrenizi almanız gerekmekte. Şifrenizi alıp uygulamaya veya internet şubesine giriş yaptıktan sonra Başvurular sekmesine gelmeniz gerekiyor. Başvurular sekmesinden bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu seçeneğine tıklayarak 7 gün 24 saat yapabilirsiniz. Başvuru sonucunuzu da günlerce beklemeye gerek kalmadan dakikalar içinde öğrenebilirsiniz. Başvuru sonucunuz telefonunuza SMS olarak iletilecek ve olumlu olması durumunda paranızı anında alabileceksiniz.

Gerekli Şartlar

Tabii ki internet üzerinden de kredi başvurusu yaparken şubeden yaparken olduğu gibi belli başlı şartlar aranıyor. Bu şartların başında da kredi puanınız ve aldığınız maaş geliyor. Bankanın kredi başvurunuza onay vermesi için yüksek bir kredi puanınız olması gerekiyor. Eğer kredi puanınız düşükse veya çektiğiniz miktara göre maaşınız az ise banka maalesef olumsuz olarak dönüş yapıyor.

Uzun Vade Seçenekleri:

Banka 50.000 TL’ye kadar olan başvurularınız için 36 ay (3 yıl) vade seçeneği sunuyor. Eğer ihtiyacınız olan tutar 50.000 TL’den fazla ise ve 50.000 TL üstünde bir başvuru yapacaksanız da size 24 ay (2 yıl) vade seçeneği sunuyor. Bunun yanında 3 ay ertelemeli kredi seçeneği de yine sunduğu fırsatlar arasında yer alıyor. İhtiyacınız olan krediyi size en uygun şekilde alabiliyorsunuz.