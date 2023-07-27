Oğlak burcu ve yükselen oğlaklar 28 Temmuz 2023 tarihinde günlerinin büyük bir bölümünün arzuları, duyguları ve ihtiyaçları ile ilgili olduğunu düşünecektir. Onlar ileriye doğru iyimserlik ve güven ile bakacaktır. Burç sahiplerinin hedeflerine yaklaştığı bu dönem oldukça önemlidir ve onlar etkili bir şekilde iletişimde kuracaktır. Burç sahiplerinin bu döngü sırasında konuşmaları ve düşünceleri genel olarak sorumlulukları etrafında da dönecektir. Onlar iş meselelerine ve kariyerlerine çok fazla kafa yormakta ve düşünmektedir. Onlar işleri ile ilgili olarak daha fazla otorite ile iletişim kurmalı ve daha fazla farkındalık kazanmalıdır. Oğlak burcu ve yükselen oğlak burçları için önemli projeleri ve planları iletmek ve çözmek için iyi bir zaman dilimi gelmiştir. Onlar günün ilerleyen saatlerinde ise kendilerini yorgun hissedebilir ve nerede hata yapıyor olabileceklerini görmekte zorluk yaşayabilir. Bu durum onların yavaşlamalarına sebep olsa da ilerleyen zamanlarda onlara fayda gösterecek olan bir konu olmaktadır.

Yay burcu ve yükselen yay burcu 28 Temmuz 2023 tarihinde düşüncelerini dışa yansıtacak bir yerde bulunmaktadır. Eğer onlar daha az bir şekilde uzun süre boyunca düşünürse büyük resim görmeleri de mümkün olacaktır. Büyük resmi gördükleri zaman yay burçları pratik işlerle daha az meşgul olacak ve bu durum detayları gözden kaçırmamak adına önemli bir hal alacaktır. Yeni bir bakış açısı kazanmak için yay burçları önemli bir zaman dilimindedir. Onların zihinleri de yeni gününde analitik ve stratejik olacaktır burç sahipleri pozitif olarak çeşitli konuları da keşfetme ve araştırma eğilimindedir. Onlar ince ipuçlarına ulaşmak isteyecek ve derinlere inme ihtiyacı duyacaktır. Günün ilerleyen saatlerinde ise yay burçları mevcut olan kusurları güçlü yönlerden de daha fazla oranda görebilecektir.