1+1, 2+1 ve 3+1… Hayalindeki konuta kavuşmak isteyenler için Odeabank uzman danışmanlar eşliğinde konut kredisi teklifini başvuruya açık hale getirdi. Odeabank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda yer verilen kredi başvuru sürecine dair tüm detaylar konut alım sürecini kolay hale getiren çözüm önerileri ile birlikte sunuldu. Uzun vade ve düşük taksit seçeneği ile bütçeye uygun esnek ödeme planı fırsatı sunan Odeabank aylık taksitlerle kira öder gibi ev sahibi yapıyor.

ODEABANK 1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ KAMPANYASI NEDİR?

Konut fiyatlarında artan önü alınamaz fahiş rakamlar kirada olan vatandaşların belini büküyor. Ay sonunu zor getiren vatandaş artan kira bedelini karşılayamıyor. Özellikle büyük şehirlerde talep edilen kira bedelinden daha uygun taksit fırsatları ile Odeabank'ın konut kredisi teklifi değerlendirilebilir. Birikmişi bulunanlar uzun vadeli ve düşük taksitli kredi teklifini Odeabank internet sitesi ya da mobil uygulama üzerinden başvuru yaparak avantajlı hale getirebilir.

ODEABANK 1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ BAŞVURU EVRAKLARI NELERDİR?

Odeabank oturma ya da yatırım, hangi amaçla olursa olsun konut kredisi başvurusunu kabul ediyor. Odeabank konut kredisi başvurusunda bulunacaklar; TC kimlik numarası bulunan kimlik belgesi ve başvuru sahibine ait son 3 ayı içeren elektrik, doğalgaz ya da telefon faturası örneği ile beraber gelir belgesini teslim etmesi yeterli oluyor.

ODEABANK 1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Odeabank konut kredisi başvurusunda bulunacakların mobil uygulama üzerinden ön başvuru yapması gerekiyor. Ön değerlendirme süreci olumlu geçen banka müşterisi en yakındaki Odeabank şubesine giderek evraklarını iletebilir ve başvuru formunu teslim edebilir.

ODEABANK 1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU

Odeabank konut kredisi başvurusu 18 yaşından büyük ve gelirini belgeleyebilen tüm banka müşterileri tarafından yapılabiliyor. Kredi konusu konut ipotek olarak alınıyor. Odeabank 1 milyon TL konut kredisi geri ödeme tablosu detayları ile aşağıdaki tablodan incelenebilir:

-Kredi tutarı: 1 milyon TL

-Kredi vade süresi: 120 ay

-Kredi taksit tutarı: 50.045,08 TL

-Kredi tahsis ücreti: 5 bin TL