O tarihte euro ve sterlin'e dolar tokadı var! Selçuk Geçer akılalmaz seviyeyi patlattı! Olağanüstü durum geldi

Olağanüstü durum geldi. O tarihte euro ve sterlin'e dolar tokadı var! Selçuk Geçer akılalmaz seviyeyi patlattı! Aralık aylarına vurgu yapan Selçuk Geçer doların Euro ve Sterlin karşısında yükselişe geçeceğini söyledi. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer dolar yorumu ile dikkatleri üzerine çekti. Yaptığı tahminlerle adından söz ettiren ekonomist dolar için yaptığı yılsonu tahmini ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Dolardaki hızlı yükselişin devam edeceğini ifade eden Selçuk Geçer, Euro ve Sterlin karşısında doların değer kaybedeceğini söyleyerek şaşırttı.

Piyasada Olağanüstü Durumlar Yaşanabilir

Doların diğer para birimlerinin karşısındaki değeri her geçen gün düşmektedir. Bu durumun nedeni ise Amerika’daki enflasyondan kaynaklandığını dile getiren Selçuk Geçer, önümüzdeki aylarda durumun olağanüstü olacağına işaret etti. Ekonomist Selçuk Geçer ifadelerine şu şekilde devam etti. ‘‘ Şerh olarak kenara koyuyorum’’ diyerek para piyasasında hareketli günlerin devam edeceğinin sinyalini verdi.

10 Gün İçinde Dolar Fırlayabilir

Dünya çapında yaşanan ekonomik kriz, Ukrayna- Rusya Savaşı ve küresel sorunlar para piyasasında sorunlar yaşanmasına neden oldu. Dünya çapındaki ekonomik dalgalanmalar aralık ayında da devam edecek. Ekonomist Selçuk Geçer Aralık ayı tahmini verirken temkinli konuşmalarının yanında doların yılsonu itibari ile 20 liranın üzerine çıkacağını sözlerine ekledi.

Euro ve Sterlinin Dolar Üzerindeki Etkisi

İslam Memiş Amerika’daki enflasyonun durulduğunu söyleyerek, Euro ve Sterlin’in Amerika enflasyonundan etkilendiği için dolardan daha değerli olacağını belirtti. Selçuk Geçer ise bu durumun kısa süreli olacağına işaret ederek doların Aralık ayında göreceği rakamın değişeceğini söyledi.

Editörün notu: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Haber24 sorumluluk kabul etmez

haber24.com özel haber