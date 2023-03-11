O markadan 670.000 TL’lik efsane model! Peynir ekmek gibi satılıyor!

Peynir ekmek gibi satılıyor! O markadan 670.000 TL’lik efsane model! Sıfır kilometre araç fiyatları ve ikinci el araç piyasası, yakın takibimizde. Bugün sizler için Renault'nun Mart ayı fiyat listesi kapsamında oldukça ilgi gören Megane Sedan modelinin güncel fiyatlarına değineceğiz.

C sınıfı sedan otomobiller arasında oldukça rağbet gören Renault Megane Sedan, rakiplerine nazaran daha uygun fiyatlı bir model olarak öne çıkıyor. Özellikle sıfır araç arayışında olan tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği bu model, uygun fiyatı ile popülerliğini koruyor.

Renault Megane Sedan, iç ve dış tasarımıyla dikkat çekiyor ve zengin donanımı sayesinde tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Markanın son yayınladığı fiyat listesi ile 2023 model Megane Sedan'ın fiyatı da merak konusu oldu.

Son bilgilere göre, Joy 1.3 TCe EDC 140 bg baz paketiyle donatılmış 2023 model Renault Megane Sedan'ın satış fiyatı 692.000 TL olarak belirlendi.

İşte Renault Megane Sedan'ın Mart ayı güncel fiyat listesi:

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg 670.000 Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 741.000 Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 Bg 756.900 Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 Bg 782.000 Megane Sedan Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 889.900 Megane Sedan İcon 1.3 TCe EDC 140 Bg 823.000 Fiat, Ford, Hyundai ve Volkswagen çıldırdı! Sıfır araç sahibi olmayan kalmayacak... 100.000 TL'si olan alacak Megane Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 930.900

haber24.com özel haber