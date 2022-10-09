O Bankadan Sıfır Faizli Kredi Kampanyası Başladı, Başvuruda Bulunanlar Faizsiz İşlem Yapacaklar

Vakıfbank tarafından yapılan açıklamada faizsiz kredi kampanyası başlatıldı. Başvuru yapan herkes faizsiz olarak işlem yapabilecek. Başvurular kısa süreliğine başladı. Sıfır faizli kampanyaya ait detaylar haberimizde…

Vakıfbank sıfır faizli kredi kampanyasını halka açıkladı. Bankadan emekli ve çalışanlara faizsiz kredi imkânı. Şayet sizin de ihtiyacınızı var ise gerekli başvuruyu yaparak faizsiz olarak finansman ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Vakıfbank bankalar arasında en çok tercih edilen bankalar arasında yer alıyor. Kamu bankası olmasından dolayı tercih edilen banka 36 ay vadeli kredi imkânı sunuyor. Banka üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar krediyi faizsiz olarak kullanabilecek. Vakıfbank katılım bankası olarak dinimize uygun olan usullere göre kredi imkânı sunmakta. Alınacak olan kredide faiz yerine kar payı uygulanıyor.

Bankanın Faizsiz Olarak Verdiği Kredide Şartlar Neler?

Banka kurmuş olduğu katılım bankası ile faizsiz kredi imkânı sunuyor. Kredi imkânı sunulurken banka tarafından belirlenen şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Emekli olan vatandaşlar emekli maaşlarını bu banka üzerinden almaları veya emekli maaşını bu banka üzerine taşımaları gerekir. Çalışan kesimde bulunan vatandaşlar ise her hangi bir yerde en az 6 aylık sigorta primlerinin bulunması gerekir. Bunun yanı sıra kredi notu düşük olan ya da banka sicili kötü olan kişiler krediden faydalanamayacak.

Vakıf Katılım Bankası’na Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sıfır faizli, kar payı oranlı kredi almak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubelerine giderek başvuru yapmaları yeterlidir. Banka şubesine gidildiğinde banka ilgili kişiye kredi seçenekleri sunar. Kredi notu uygun olan kişilere kredi seçeneği sunulduktan sonra kredi faizsiz olarak kullanılabilecek. Bunun yanı sıra diğer bankacılık işlemlerinden hiçbir şekilde faiz almaz.

Emekli olan vatandaşlar emekli maaşlarını banka üzerine taşımaları halinde 100 bin lira tutar krediyi faizsiz olarak alabilirler. Helal emeklilik kredisi olarak bilinen kredide 36 ay vade imkânı mevcut. Emekli olan vatandaşlar bankaya maaşlarını taşımaları durumunda banka borçlarını da kapatabilecek. Borç kapatma kredisi ile farklı bankalara olan tüm borçlar silinebilecek.