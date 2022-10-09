Devletten Milyonlarca Kişiye Yardım Parası! TC Kimlik ile Ödeme Alabilirsiniz!

Devlet milyonlarca kişiye yardım elini uzatıyor. 8 farklı kalemde yapılan yardımlara başvuru yapabilirsiniz. Destek alabilmek için bazı şartları yerine getirmeniz gerekebilir. Sizin için detaylar haberimizde…

Devlet ihtiyaç sahiplerine destek ödemesi yapıyor. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar 300 liradan başlayan 1500 liraya kadar uzanan tutarlarda ödeme yapacak. Tüm vatandaşlar bu ödemelerden faydalanabilecek.

Devlet tarafından tüm vatandaşlara şartları sağlamaları halinde karşılıksız olarak yararlanabilecek. Bunun yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte İşkur tarafından yardımlar da mevcut. Ekonomik ve sağlık yönünden kriterler değerlendirilerek hastalar, bakıma muhtaç olanlar, issizler bu yardımlardan faydalanabilecek. Ödemelerden faydalanabilmek için başvuru yapılması gerekiyor. Bazı başvurulara şart aranırken bazı başvurularda şart aranmıyor.

SGK Tarafından Yapılan Yardımlar

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan yardımların başında cenaze yardımı geliyor. Cenaze yardımı için belirli bir süre sigorta primlerinin ödenmesi gerekiyor. Sgk prime öderken vefat gerçekleştiğinde ödeme yapılıyor. Ödeme ise vefat eden kişinin eşine ve çocuklarını veriliyor. Şayet bunlardan her hangi biri yok ise birinci dereceden yakın akrabalara cenaze ödemesi yapılıyor. Faydalanmak için başvuru yapmak gerekiyor.

Devlet, cenaze yardımının yanı sıra 2015 Mayıs ayından itibaren doğum yapan annelere doğum yardımı yapıyor. Ödenecek tutar ise çocuk sayısına göre değişiyor. İlk doğan çocuk için 300 lira verilirken ikinci çocuk için 400, üçüncü çocuğa ise 600 lira ödeme yapılıyor.

Sağlığa ulaşım sağlamak amacı ile yapılan yardım türüdür. Kronik rahatsızlığı bulunan, kanser tedavisi gören hastalar zorunlu yerleşim yerinden uzak olan hastanelere transfer edilmesi için yapılan yardımdır. Ödeme kişiye yapılabildiği gibi eşine veya birinci derecedeki yakın akrabalarına yapılıyor.

Kreş desteği ödemesi olarak başvuru yapan çalışan kişilere 0-60 aylık çocuk için verilen destektir. Yardım alınabilmesi için çocukların bakım evi yâda kreşe gitmeleri gerekir.

İş görmezlik maaşı, meslek hastalığına yakalanan ya da kaza soncu çalışamayacak durumda olan kimselere verilen yardım türüdür. Yardım alabilmek için vatandaşların çalışamayacak durumlarını belgelendirmeleri gerekir. Yapılan başvuru sonucu değerlendirme yapılarak uygun görülen kişilere verilir.