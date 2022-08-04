O Bankadan Dev Kredi Kampanyası! Düşük Faiz ve 3 Ay Ertelemeli 100000 TL Anında Hesapta

Son dönemde artmaya devam eden enflasyon ve yaşam pahalılığı nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını araştırmaya devam ediyorlar. Son müjde ise o bankadan geldi! Tam 100.000 TL'ye kadar anında düşük faizli ve 3 ay geri ödemesiz kredi paketi duyuruldu. QNB Finansbank'tan 3 ay ertelemeli 100.000 TL üst limitli kredi paketinin tüm detaylarını haberimizde sizler için hazırladık...

Çok acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara QNB Finansbank'tan müjdeli haber geldi. Son dönemde hızla yükselen enflasyon ve artan yaşam pahalılığı, işçisinden emeklisine tüm vatandaşları ekonomik açıdan zorlamaya devam ediyor. Bu süreçte vatandaşlar da borçlarını kapatabilmek, tatil yapabilmek, acil ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bankaların kredi paketlerini araştırıyorlar. Son müjde ise QNB'den geldi! QNB Finansbank düşük faizli, 3 ay ertelemeli yeni kredi paketini duyurdu.

QNB FİNANSBANK 3 AY ÖDEMESİZ KREDİ MÜJDESİ

QNB Finansbank 3 ay ertelemeli kredi paketinde düşük faiz oranını da garanti ediyor. Kredi paketinde faiz oranları kullanılacak kredinin tutarına, vadesine, müşteri skoruna ve müşterinin kredi notu gibi diğer sebeplere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

QNB Finansbank'tan 3 ay ertelemeli 100.000 TL'ye kadar anında kredi kullanmak için başvurular QNB Finansbank şubelerinden, QNB Mobil uygulamasından ve QNB Finansbank İnternet Bankacılığı üzerinden yapılabiliyor.

En çok 3 ay erteleme imkanı sunulan temel ihtiyaç kredisinde vade 50 bin TL ve altında kredi tutarları için 36 ay, 50-100 bin TL arası tutarlarda ise 24 aya kadar çıkabilmektedir. Müşteri skoru, kredi notu vb. veriler ışığında 100.000 TL'nin üzerinde kredi kullanımına onay verilmesi de mümkündür. Bu çerçevede 100.000 TL'nin üzerinde kredi kullananlar için ihtiyaç kredisi vadesi 12 ay olarak uygulanacaktır.

Ödemesiz dönem sonunda ilk ödeme olarak erteleme faizinin tamamı tahsil edilir, normal taksit ödemeleri bir sonraki aydan itibaren başlar.

Kredi tahsis ücreti, kredi tutarının binde 5’i kadar olup, bu tutar üzerinden ayrıca oranında BSMV tahsil edilmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

QNB Finansbank 3 ay ertelemeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda aşağıdaki belgeler aranmaktadır;

- T.C. Kimlik fotokopisi veya sürücü ehliyet belgesi aslı ve fotokopisi,

- İkametgah senedi (adres bilgisi),

- Gelir-Maaş bordrosu,

- Özel sektör çalışanları için SGK Hizmet Dökümü belgesi.

Bu belgelerle gerekli kanallardan yapılan kredi başvuruları QNB Finansbank Genel Müdürlüğü tarafından hızlıca işleme alınmakta ve kısa sürede sonuçlandırılmaktadır. Kredi başvurusu onaylananlara ödemeler anında vadesiz TL Mevduat hesapları üzerinden ödenmektedir.