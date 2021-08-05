O Bankadan Dev Kampanya! Alışverişlerinizde 100 TL Nakit Hediyesi için Son Tarih 31 Ağustos

Paraf müşterilerinin ilgisini çekebilmek adına yeni kampanyalar düzenliyor. Paraf kart sahiplerine özel olarak 31 Ağustos tarihine kadar geçerliliğini sürdürecek seyahat konaklama, havayolu'ndan gerçekleştireceğiniz harcamalarda 1.000 TL harcamada 50 TL, toplamda 2000 TL üzerinde ki harcamalarınızda ise 100 TL değerinde ki paraf para hediye kazanma şansını elde edeceksiniz. Detaylar haberimizde sizlerle...

Müşteriler Paraf seyahat kampanyasına yönelik ayrıntıları yoğun bir ilgiyle araştırırken kampanyaya ilişkin detaylarda gündeme geldi. Yaptığınız harcamalardan ek bir kazanç sağlamak istiyorsanız sizde bu kampanyaya katılım sağlayabilir ve belirtilen tutarlarda yapacağınız harcamalarınız için paraf para hediye kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Peki kampanyaya nasıl katılım sağlanacak? Kampanya ayrıntıları neler?

Kampanya Detayları

Paraf ile 1 Temmuz ve 31 Ağustos 2021 tarihleri içerisinde seyahat, hava yolu, konaklama sektörlerinde yurti içi bütün banka POS'larından gerçekleştirilecek toplamda 1.000 TL ve üzerinde ki harcamaya 50 TL Parafpara, toplamda gerçekleştirilecek 2.000 TL ve üzerinde ki harcamaya 100 TL ParafPara verilecektir.

Kampanyaya katılım sağlamak için harcama gerçekleştirmeden önce Paraf Mobil uygulamasından kampanyanın HEMEN KATIL butonunu seçmeniz gerekiyor. Bir müşterinin asıl ve ek kartları ile beraber kampanyadan elde edebileceği en fazla ParafPara miktarı 100 TL olacaktır. Hedefe ulaşılan harcama hangi kart ile gerçekleştirilirse ParafPara ödülü o karta yansıtılacaktır.

Kampanyaya Paraf, Parafly, sanal kartlar ile gerçekleştirilen işlemler dahil olup, Parafree, Paraf Busines/Paraf Esnaf/ Paraf Kobi (ticari kartlar), HalkCard ve Parafpara kullanılarak gerçekleştirilecek işlemler kampanyaya dahil olmayacaktır.

31 Ağustos'ta Sona Erecek

Kampanya kapsamında gerçekleştirilen iade ve iptal edilmesi halinde, iptal ve iade edilen işlemler kampanyaya dahil olmayacaktır. Alışverişin gerçekleştirildiği iş yerinin, sistemde kayıtlı sektör bilgilerinin doğru olmasının sorumluluğu iş yerine ait olacaktır. Elde edilen ParafPara'lar, kazanım sağlanan işlemin, işyeri tarafından POS aracılığıyla gerçekleştirilecek gün sonu işlem aracılığıyla banka sistemine erişiminden bir sonraki gün sistem tarafından yüklenecektir.

Kampanyadan elde edilen ParafParaların son kullanım tarihi 15 Eylül 2021 saat 21:59 olduğunda, kullanılmayan Parafpara ödülleri 16 Eylül 2021 tarihinde geri alınacaktır. Müşteriler kampanyaya yönelik ayrıntıları heyecanla araştırıyor. Kampanyada yaptığınız harcamalar karşılığında belirtilen tutarlarda işlemleriniz için belirlenen tutarda Parafpara ödülü elde edeceksiniz. Kampanya için son tarih 31 Ağustos olarak belirlendi.

Kampanyanın ayrıntılarına paraf internet adresi üzerinden erişebilir ve ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Kazanılan ParafParanızı 16 Eylül 2021 tarihine kadar kullanmadığınız taktirde 16 Eylül 2021 tarihinde hesabınıza yüklenen ParafPara ödülünüz geri çekilecektir.