Son Dakika Kredi Haberi: Bankalar 0.95 Faizle Kredi Vermeye Başlıyor, Şartlar Belli Oldu

Başvuru yaparak kredi onayı alabileceğiniz, 120 ay vade ve üzerinde 0.95 faizli kredi kampanyası başlıyor. Konut kredisi alacak kişilere, uygun faizlerle kredi ödemeleri yapılacak. Bankalar duyurdu. İşte detaylar...

Ülkemizde konut kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler genel olarak uygun faizlerle kredi veren yerlere başvuru yapmak isterler. Sizlerde eğer 0.95 faiz oranı ile kredi başvurusu yapacaksanız her bankadan olmasa da bazı bankalardan bu uygunlukta kredi başvurusu yapabilirsiniz. Konut kredileri özellikle kamu bankalarında uygun faizlerle verilmektedir. Bazı özel bankalarda sizlere uygun olarak kredi imkanları vermektedir.

Ev sahibi olmak ve bu ev sahibi olmak için bankadan destek almak isteyenler bankalara başvuru yapmadan önce kredi sicilini öğrenmesi gerekmektedir. Kredi sicili uygun olmayan ve kredi için gelir belgesi olmayan kişiler maalesef kredi onayı alamazlar. Şimdi sizlere şartlara uygun olmanız durumunda hangi bankalardan kolay kredi başvurusu yapabilirsiniz bunun hakkında bilgiler vereceğiz.

Ziraat Bankası 0.95 Faiz Oranı Konut Kredisi Başvurusu

Ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası, uygun faizlerle kredi veren bankalar arasında gösterilmektedir. 0.95 faiz oranı ile bu bankadan da konut kredisi kullanabilirsiniz. Banka kredi başvurusu yapacak olan müşterilerin emekli veya son 6 aylık sigortalı olarak çalışan olmaları durumunda kredi alabilmektedirler. Ayrıca 500.000 TL’ye kadar verilen bu kredilerde 180 ay vadeli geri ödemeli olarak da kredinizi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu evraklarınız ile birlikte en yakın Ziraat Bankası şubesinden yapılmaktadır.

Vakıfbank 0.95 Faiz Oranı Konut Kredisi Başvurusu

Sarı panjur konut kredisi kampanyası da Ziraat Bankası gibi 180 ay vadeye kadar verilmektedir. Sizde bu bankadan konut kredisi alacaksanız aynı şartlar altında kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Alacağınız evin ekspertiz değerine göre yüzde 90’ına kadar kredi kullanabilirsiniz. Vakıfbank üzerinden 0.95 faiz oranı ile birlikte kredi kullanacak olan kişiler 500.000 TL’ye kadar kredi kullanabilirler. 500.000 TL ve üzerinde olan kredi başvurunuzda banka diğer faiz oranları ile sizlere kredi imkanı verecektir.

ING 0.95 Faiz Oranı Konut Kredisi Başvurusu

ING üzerinden yapılan 0.95 Faiz oranı ile kredi kampanyasında onay almak istiyorsanız banka şubelerinden başvuru yaptıktan sonra, kredi skorunuzun 1100 ve üzerinde olması durumunda kredi kullanabilirsiniz. Banka sizin kredi notunuza ve kredi sicilinize bakarak işlem yapacaktır. Aldığınız konut kredisi sizin ve eğer evliyseniz eşinizin de kredi siciline göre verilecektir. ING konut kredisi başvurusu 120 ay vadeye kadar banka şubelerinden yapılmaktadır. Kredi alacağınız evin ekspertiz değerinin yüzde 80’ine kadar verilmektedir. Geriye kalan kısım bankaya peşinat olarak verilecektir. 0.95 faiz oranı ile kredi alamayanlar bankanın yüzde 1.42 faiz oranı ile kredi başvurusunu yapabilirler. Konut kredisinde alacağınız evin krediye uygun olması gerekmektedir. Bu sebeple bankaya başvuru yapmadan önce kredi alacağınız evin tapudan kredi uygunluğunu ve güncel ekspertiz değerini öğrenmeniz gerekiyor.