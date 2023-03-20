O banka tabuları yıktı! Borcunuz harcınız kalmasın diye para veriyor! Ramazan öncesi büyük kıyak!

Ramazan öncesi büyük kıyak! O banka tabuları yıktı! Borcunuz harcınız kalmasın diye para veriyor! İş Bankası, farklı bankalara olan borçları tek bir bankada toplamak isteyen müşterilerine borç kapatma kredisi desteği sağlayacak. Kampanya kapsamında, borçlarını İş Bankası'na taşıyan müşteriler uygun taksitlerle ve 36 aya kadar taksit seçenekleriyle borçlarını ödeyebilecekler. Hemen herkes ekonomik koşulların da ağırlaşmasıyla borç yükü altında! Bu borçlar daha çok kredi kartı ve bankalara olan kredi borçlarından oluşuyor! Vatandaş bu borçları ödeyemeyince de haliyle borç miktarı katlanarak artış gösteriyor! Bu durumun doğal sonucu olarak bankalar da farklı seçenekleri sunmasıyla karşımıza çıkıyorlar! Bu bankalardan birisi olan İş Bankası borç kapatma kredisini devreye soktu!

Ödemelerinde sorun yaşayanlara özel oluşturulan borç kapatma kredisiyle tam 150 bin TL’ye kadar olan borcunuzu ödeyebiliyorsunuz! Bunun için İş Bankası’na başvuru yapmanız yeterli oluyor. Böylece borçlarınızı tek elde toplayarak daha pratik bir şekilde ödemek konusunda avantaj sahibi oluyorsunuz. Üstelik bu yöntemle borcunuzun çok daha büyüyerek ödeme yapılamaz hale gelmesini de engellemiş oluyorsunuz!

Kampanyanın Amacı

İş Bankası borç kapatma kredisi kampanyası, müşterilerinin farklı bankalara olan borçlarını tek bir yerde toplama ve daha kolay bir şekilde ödeme imkanı sunmayı amaçlıyor. Kampanya, müşterilerin ödemelerini kontrol altına almalarına yardımcı olacak ve daha düzenli bir finansal planlama yapmalarına olanak sağlayacaktır.

Kampanya Şartları

İş Bankası borç kapatma kredisi kampanyasından yararlanmak için belirli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Kampanya kapsamında, ihtiyaç kredisi, taşıt ve konut kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borcu olan müşteriler borçlarını İş Bankası'na taşıyarak kapatma imkanına sahip olacaklar. Borç transferi kredisine başvurmak için müşterilerin İş Bankası tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Başvuru Süreci

İş Bankası borç kapatma kredisi kampanyasından yararlanmak için başvuru süreci oldukça kolay ve hızlıdır. İş Bankası'nın internet bankacılığı platformu İşCep'ten, "Krediler" bölümüne girerek "Kredi Başvurusu Yap" seçeneğine tıklayarak başvuru yapılabileceği gibi, SMS ile de başvuru yapılabilir. SMS ile başvuru yapmak için, "NAKİT, TC KİMLİK NO, KREDİ TUTARI, DOĞUM TARİHİ" arasında boşluk bırakarak 4402 numarasına mesaj göndermeniz yeterli olacaktır.

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