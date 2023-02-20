O Banka Müşterilerin Kredi Borçlarını Silecek ve 6 Ay Faizsiz Öteleme Şansı Verecek!

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından tüm kurum ve kuruluşlar vatandaşların yaralarını onarmaya çalışıyor. Kimisi yüklü miktarda bağış yaparken kimisi de depremzedelerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik adımlar atıyor. Bunlardan birisi de İş Bankası Grubu oldu. Aldıkları yeni kararlarla depremzedelerin yanında olacaklarını açıkladı.

İş Bankası Grubu tarafından yapılan açıklamada, 10 ili etkileyen büyük depremde hayatını kaybeden müşterilerin tüm bireysel kredi borçlarını silecekleri bilgisi yer aldı. Bunun yanı sıra; gerçek kişiler ile KOBİ’lere verilen kredileri 6 ay faizsiz erteleyecekleri ve bölgede üretim ve istihdam seferberliği başlatmak için de ilk aşamada 10 Milyar TL’lik kaynak ayırdıkları duyuruldu.

Deprem bölgesine destek olmak amacıyla AFAD'a 1 milyar TL bağışta bulunan İş Bankası Grubu ayrıca deprem konutları için 1 milyar 750 milyon TL tutarında destek sağlayacağını ifade etti. Bununla birlikte; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki gerçek kişiler, KOBİ'ler ve küçük ölçekli ticari işletmelerin (çiftçi ve esnaf dahil) tüm bireysel ve ticari kredilerinin ödemelerini 31 Ağustos 2023'e kadar 6 ay süreyle faizsiz olarak öteleyeceğini duyurdu. Söz konusu ödemelerin, ek hesaplar, kredi kartı borçları ve gayrinakdi kredi komisyonlarını da kapsadığı belirtildi.

ZOR GÜNLERİ BERABER ATLATACAĞIZ

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yaptığı açıklamada zor zamanlarda toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaparak milletçe ortaya konulan dayanışmayla zor günleri hep birlikte atlatmayı umduklarını söyledi. İş Bankası olarak ülkeleri için gerekeni yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Aran, kaybettiğimiz vatandaşlar için Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diledi ve yaralıların acil şifalarına kavuşmalarını umut etti.

DESTEK PAKETİ GELİYOR

10 ilimizi etkileyen deprem felaketlerinin ülkemizi zor bir süreçten geçirdiğini, kış şartlarının koşullarını daha da ağırlaştırdığını söyleyen İş Bankası, bölgedeki depremzedelere yönelik ihtiyaçların karşılanabilmesine katkı sağlamak amacıyla "Biz Beraberiz, Yalnız Değilsiniz" adlı geniş kapsamlı bir afet yardım paketi sunacaklarını açıkladı.

BORÇLAR ÖTELENDİ

Türkiye İş Bankası, depremde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki gerçek kişiler, KOBİ'ler ve küçük ticari işletmelere destek olmak için bir kolaylık daha duyurdu. Banka, belirtilen şubelerinde sunduğu genel bankacılık hizmetlerinden 31 Ağustos 2023'e kadar herhangi bir ücret ve masraf almayacağını ve kullandırmış olduğu bireysel ve ticari kredilerin ödemelerini 6 ay süreyle faizsiz olarak öteleyeceğini açıkladı. Bu fırsattan yararlanmak için herhangi bir başvuruya gerek olmadığını da belirtti. Afet bölgesindeki diğer 5 ildeki gerçek kişiler, KOBİ'ler ve ticari işletmeler için de benzer düzenlemeler yapıldı. Söz konusu illerde yaşayan vatandaşların bireysel ve ticari kredi, ek hesap ve kredi kartı borçları ile gayrinakdi kredi komisyonları, talebe bağlı olmadan 1 ay süre ile faizsiz olarak ötelendiği belirtildi. Bunun yanı sıra 1 ay süreyle söz konusu şubelerle ilgili sunulan genel bankacılık hizmetlerinden ücret ve masraf alınmayacağı da eklendi.

BORÇLAR SİLİNECEK

Hayatını kaybeden müşteriler için de yeni bir karar alan İş Bankası, depremde hayatını kaybeden müşterilerinin tüm bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dâhil olmak üzere sileceğini açıkladı.