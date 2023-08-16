Konut satın alımında yeni bir döneme başlatacak bu eşsiz kampanya Garanti BBVA banka müşterilerine açık hale getirildi. Bankanın sunduğu şartları karşılayanlar düşük faizli konut kredisi ile hayalindeki eve hızla kavuşuyor. Garanti BBVA resmi internet sitesi üzerinden “Hemen Başvuru” butonunu kullanarak başvuruda bulunacak olanlar değerlendirmeye alınacaktır.

GARANTİ BBVA 1 MİLYON 250 BİN TL EV KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Garanti BBVA avantajlı konut kredisi teklifi 240 aya varan vade seçeneği ile değerlendirilebilir. Her bütçeye uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilmek kolay hale geliyor. Kişiye özel ayrıcalıklarla sunulan ev kredisi başvuru işlemleri Garanti BBVA internet sitesi, Garanti BBVA Mobil uygulama veya 444 Evim hattı üzerinden tamamlanabilir. Başvuru sürecine dair detaylı bilgi almak isteyenler en yakındaki Garanti BBVA şubesine giderek konu üzerine yetkili danışmanlar ile iletişime geçebilir.

GARANTİ BBVA 1 MİLYON 250 BİN TL EV KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Konut kredisi başvurusunda bankanın sunduğu belirli şartlar bulunuyor. Kullanılacak olan kredi tutarı aylık gelire göre değişebiliyor. Konut kredisi faiz hesaplaması yapılırken ortaya çıkan sonuç ile oluşturulacak geri ödeme planı aylık taksit tutarının belgelenebilir hane gelirinin %50'sini aşmamasına dikkat ediliyor. Garanti BBVA konut kredisi; yapı kullanma izni bulunan, herhangi bir kuruluş tarafından yıkım kararı olmayan ve %80'i tamamlanmış konutlar için kullanılabiliyor.

GARANTİ BBVA 1 MİLYON 250 BİN TL EV KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU

Garanti BBVA başvuruda bulunacaklar kredi tutarı ile ilgili detaylı bilgiyi aşağıdaki tablodan inceleyebilir: