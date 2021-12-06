NYC, Özel İşverenlere COVID Aşısı Zorunluluğu Getirecek

Şehrin belediye başkanı, New York City'deki tüm özel işverenlerin çalışanları için COVID-19 aşılarını bu ayın sonuna kadar zorunlu kılacağını duyurdu ve önlemi Omicron varyantının potansiyel yayılmasına karşı "önleyici bir grev" olarak nitelendirdi.

Pazartesi günü MSNBC'ye verdiği röportajda Belediye Başkanı Bill de Blasio, 27 Aralık'ta yürürlüğe girecek olan görevin aynı zamanda daha soğuk kış aylarında yeni koronavirüs enfeksiyonlarında bir artışı önlemeyi amaçladığını söyledi.

De Blasio, "New York'ta bizler, COVID'in daha da büyümesini ve hepimize yol açtığı tehlikeleri durdurmak için gerçekten cesur bir şey yapmak için önleyici bir grev kullanmaya karar verdik." Dedi. "New York'taki tüm özel sektör işverenleri 27 Aralık'tan itibaren bu aşı zorunluluğu kapsamında olacak."

Hareket, ilk olarak geçen ay Güney Afrika'da tespit edilen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "endişe verici" olarak tanımlanan Omicron varyantının bugüne kadar en az 17 ABD eyaletinde doğrulanmasıyla geldi.

Hafta sonu boyunca, önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanı Dr Anthony Fauci, Omicron varyantının ciddiyetine ilişkin erken göstergelerin "biraz cesaret verici" olduğunu, ancak tür hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri 49 milyondan fazla koronavirüs vakası ve 788.000'den fazla ölüm kaydetti.

Eyaletler ve şehirler arasında koronavirüs aşısı zorunlulukları büyük farklılıklar gösteriyor; bazı eyaletler herhangi bir göreve direniyor ve diğerleri devlet çalışanları veya sağlık çalışanları gibi özellikle yüksek risk taşıyan belirli sektörler için aşı yapılmasını gerektiriyor.

Ancak çoğu yetkili, özel sektöre kadar uzanan yetkileri veya bu kadar çok insanı kapsayan yetkileri açıklamadı.

New York City'deki özel sektör işletmelerine yönelik yeni yetki, federal mahkemelerin Başkan Joe Biden'ın daha büyük şirketler için ulusal olarak benzer bir önlem alma girişimini geçici olarak engellemesiyle geliyor.

New York'ta, Pazartesi günü birkaç gösterge, şehirden alınan verilere göre, virüs için pozitif test eden kişilerin yüzdesi de dahil olmak üzere COVID-19'un yayılmasının arttığını gösterdi.

Hastane ve huzurevinde çalışanlar ile öğretmenler, polis memurları ve itfaiyeciler dahil olmak üzere şehir çalışanları için aşılar zaten gereklidir. Geçen hafta özel ve dini okulların çalışanları için aşı zorunluluğu açıklandı.

De Blasio, yeni özel sektör önleminin herhangi bir yasal zorluktan kurtulmasını beklediğini söyledi. Belediye başkanının bir sözcüsü, yetkinin yaklaşık 184.000 işletmeye uygulanacağını söyledi. 8,8 milyon nüfusa sahip New York City'deki mevcut COVID-19 kuralları, kapalı restoran yemek, eğlence mekanları ve fitness merkezleri için de en az bir aşı dozunu içeriyor.

Kapalı mekanda yemek yeme, eğlence ve spor salonlarına yönelik yeni yönergeler kapsamında, 12 yaşından büyük kişiler için iki çekim yapılması gerekecek. De Blasio, mevcut görev kapsamında olmayan beş ila 11 yaş arasındaki çocuklar için bir atış yapılması gerektiğini söyledi.