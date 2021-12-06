İngiltere Uyarmadan Vatandaşlıktan Çıkarma Yetkisi İstiyor

İçişleri Bakanı Priti Patel tarafından önerilen hükümetin Uyruk ve Sınırlar Yasasına eklenen yeni bir madde taslağı uyarınca, Birleşik Krallık'taki insanlar uyarı yapılmadan vatandaşlıklarından çıkarılabilir.

Temmuz ayında önerilen ve Kasım ayında güncellenen Vatandaşlık ve Sınırlar Yasası'nın 9. Maddesi, yetkililerin kişinin iletişim bilgilerine sahip olmaması veya “makul olarak pratik” olmaması durumunda, hükümeti bir kişiyi vatandaşlıktan çıkarma kararını bildirimde bulunmaktan muaf tutuyor.

Maddede, böyle bir hareketin "kamu yararına" olması durumunda bildirimde bulunulmayacağı da belirtiliyor. Ancak İçişleri Bakanlığı, vatandaşlıktan yoksun bırakılanların hala temyiz hakkının olacağını söyledi.

2019'da Londra'da doğan Shamima Begum'un IŞİD (IŞİD) ile bağlantıları nedeniyle Birleşik Krallık vatandaşlığından çıkarılmasının ardından bir emsal belirlendi.

Dönemin İçişleri Bakanı Sajid Javid, Begüm'ün yabancı bir pasaportu olmamasına rağmen Bangladeşli soyundan dolayı vatansız olmayacağını savundu. Ancak hiç ziyaret etmediği Bangladeş, Güney Asya ulusu üzerinde hiçbir iddiası olmadığını söyledi.

2006'dan beri Birleşik Krallık, çifte vatandaşları İngiliz vatandaşlığından çıkarma yetkisine sahip. Tedbirler 2005 Londra bombalamalarından sonra getirildi - 7 Temmuz'da 52 kişinin ölümüne neden olan dört intihar saldırısı.

O anda, İngiliz terörle mücadele yasaları değişti ve toplu güvenlik, sivil özgürlükleri ve özgürlükleri korumaktan üstün tutuldu.

Dönemin başbakanı Tony Blair'in yönetiminde, 2003 yılında sessizce oluşturulan tartışmalı Önleme programının genişletilmesi de dahil olmak üzere 12 terörle mücadele önlemi belirlendi. Bu, okullarda, üniversitelerde, hastanelerde ve yerel konseylerde çalışan kamu görevlilerinin gördükleri kişileri rapor etmelerini gerektiriyordu. yetkililere “radikal” eğilimler gösterdiği tespit edildi.

İnsanları vatandaşlıktan çıkarma yeteneği, 2010 yılında, Suriye'de savaştığına inanılan 20 çift uluslu Britanyalıyı soymak için yetki kullanan dönemin İçişleri Bakanı Theresa May tarafından artırıldı.

2014'te May bunu daha da ileri götürdü ve önlemleri, yabancı vatandaşlığa uygun oldukları ve vatansız bırakılmayacakları sürece çifte vatandaşlığı olmayan yabancı uyruklu İngiliz vatandaşlarını da kapsayacak şekilde genişletti.

Ancak, kişilerin vatandaşlıktan çıkarılmış oldukları konusunda bilgilendirilemeyeceği anlamına gelen yeni madde, yasalaşmadan önce de uygulanabiliyor ve bu da temyiz sürecini zorlaştırıyor. New Statesman tarafından hazırlanan bir raporda, etnik azınlık kökenli yaklaşık altı milyon insanın önerilen maddeden etkilenebileceği bulundu.

Tasarı ayrıca, belgesiz kişiler tarafından yapılan sığınma taleplerinin kabul edilemez olarak değerlendirilmesini ve aynı zamanda onları ve İngiliz Kanalı'ndaki mülteci kurtarma görevlerinde yer alan herkesi suç haline getirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, yasanın uluslararası ve iç hukuku ihlal ettiğini söyleyen göçmenlik avukatları arasında endişe konusu olan “geri gönderme” operasyonları sırasında Kanal'da insanlar ölürse sınır kuvvetleri personeline dokunulmazlık verilecek.

The Guardian'a göre, yeni maddeye yanıt olarak, İçişleri Bakanlığı şunları söyledi: “İngiliz vatandaşlığı bir hak değil, bir ayrıcalıktır. Uygun gerekçelerle vatandaşlıktan yoksun bırakma, haklı olarak Birleşik Krallık için tehdit oluşturan veya davranışları çok yüksek zarar içeren kişilere mahsustur. Vatandaşlık ve sınırlar kanunu, yasayı değiştirecek, böylece, örneğin, kişiyle iletişim kurmanın bir yolu olmadığında, bildirimde bulunmanın mümkün olmadığı durumlarda vatandaşlıktan mahrum bırakılabilecektir.” Tasarı şu anda Avam Kamarası'ndan geçiyor ve önümüzdeki yıl Lordlar Kamarası'na geçecek.