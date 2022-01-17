Novak Djokovic Aşı Sırasının Ardından Avustralya'dan Sınır Dışı Edildi

Tenis yıldızı Novak Djokovic, Avustralya mahkemesinin hükümetin sınır dışı etme kararını onaylamasının ardından Avustralya Açık şampiyonluğunu koruma şansını kaybetti.

Pazar günü üç Federal Mahkeme yargıcı, Göçmenlik Bakanı Alex Hawke'nin Cuma günü aldığı 34 yaşındaki Sırp'ın vizesini kamu yararı gerekçesiyle iptal etme kararının yanında yer aldı.

Karar, COVID-19'a karşı aşılanmamış olan Djokovic'in sınır dışı edilene kadar Melbourne'de gözaltında kalacağı anlamına geliyor.

Sınır dışı edilme emri genellikle Avustralya'ya geri dönme konusunda üç yıllık bir yasağı da içerir.

Djokovic'in COVID aşı durumuyla ilgili 11 günlük sansasyonel mücadele, 21. Grand Slam rekoru rüyasını sona erdirdi.

Djokovic, mahkemenin kararından "son derece hayal kırıklığına uğradığını", ancak "ayrılmamla ilgili olarak ilgili makamlarla işbirliği yapacağını" da sözlerine ekledi.

"Geçtiğimiz haftaların odağının benim üzerimde olmasından rahatsızım ve umarım artık hepimiz sevdiğim oyuna ve turnuvaya odaklanabiliriz" dedi.

Sırp oyuncu saatler sonra Melbourne'deki havaalanına gitti. Federal ajanlar ona ve ekibine iş salonundan Dubai'ye giden bir Emirates uçağına bindiği kapıya kadar eşlik etti. Uçuş saat 11:00'den (12:00 GMT) kısa bir süre önce havalandı.

Hawke, Djokovic'in Avustralya'daki varlığının Avustralya halkının sağlığı ve “düzeni” için bir risk oluşturabileceği ve “Avustralya'da başkaları tarafından aşılama çabalarına ters etki yapabileceği” gerekçesiyle vizeyi iptal etti.

Yargıçlar, Djokoviç'in oluşturduğu iddia edilen risk hakkında yarım gün süren ateşli bir hukuk tartışmasını dinledi.

Hawke, Djokovic'in tutumunun aşı karşıtı duygulara ilham verebileceğini, bazı insanların salgınla aşı olmadan yüzleşmesine yol açabileceğini ve aşı karşıtı aktivistleri protesto ve mitinglerde toplanmaya teşvik edebileceğini söyledi.

Oyuncunun yüksek güçlü hukuk ekibi, Avustralya'nın onu sınır dışı etme çabasını "mantıksız" ve "mantıksız" olarak gösterdi, ancak zaman zaman keskin sorularla karşılaştılar.

Djokovic'in avukatı Nick Wood, müvekkilinin aşı karşıtı destek istemediği ve hareketle bağlantılı olmadığı konusunda ısrar etti. Wood, hükümetin "Bay Djokovic'in şu anki görüşlerinin ne olduğunu bilmiyor" dedi.

Yasal sınır

Djokovic, Avustralya Açık'taki ilk tur maçını Pazartesi gecesi, henüz yasal belirsizlik içindeyken açıklanan 1. Gün programında oynayacaktı.

Avustralya hükümeti, COVID aşısına karşı tutumunu çevreleyen sorunlar nedeniyle Djokovic'in vizesini iptal etti. Bu, Sırp yıldızın daha önce vizesini iptal etme kararı almasından dört gün sonra, usule ilişkin bir mahkeme tarafından bozuldu. Taraftarlar mahkeme kararına dehşetle tepki gösterdi.

Mahkeme binasının önünde gözyaşlarını silen 44 yaşındaki Djokovic taraftarı Natasha Marjnovic, "Bugün yaptıkları adalet dışında her şey" dedi. "Güzel bir sporcuyu ve kariyerini ve tenisi seven hepimiz için öldürdüler."

Kanadalı tenisçi Vasek Pospisil de bu hamleyi sorguladı.

“Hükümet tarafından ülkeye giriş için bir muafiyet verilmemiş olsaydı Novak asla Avustralya'ya gitmezdi. Pospisil, Twitter'da yaptığı açıklamada, Avustralya Açık'ı atlar ve ailesiyle birlikte evde olurdu ve kimse bu karmaşa hakkında konuşmazdı ”dedi.

“Seçimler yaklaşırken burada siyasi bir gündem vardı ve bu daha açık olamazdı. Bu onun hatası değil. Ülkeye zorla girmedi ve 'kendi kurallarını koymadı'; evde kalmaya hazırdı.”