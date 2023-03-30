Nisan ayında otomobil fiyatları yenilendi! Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır araba fiyatları listesini açıkladık!

Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır araba fiyatları listesini açıkladık! Nisan ayında otomobil fiyatları yenilendi! Nisan ayının gelmesiyle birlikte, araba sahibi olmak isteyen kişilerin sıfır araç fiyatlarını merak ettiği bir dönem başlıyor. 2020'de patlak veren pandemi nedeniyle araç stokları azalmış, üretimdeki sorunlar ve talebin artması araç fiyatlarını uçurmuştu. Ayrıca Türkiye'de yükselen enflasyon ve döviz kurları da araç fiyatlarını etkileyerek ülkemizin en pahalı araba fiyatlarına sahip ülkelerden biri haline gelmesine neden olmuştur. Bu yazımızda, araba sahibi olmak isteyenler için en uygun fiyatlı ve kaliteli sıfır araç modellerini araştırdık.

En Ucuz Sıfır Araç Modelleri

Aşağıda, Türkiye'de satışta olan bazı en uygun fiyatlı sıfır araç modellerini inceledik:

Volkswagen Polo

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression 2023 Nisan fiyatı: 545,800 TL

Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2023 Nisan fiyatı: 640,800 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 2023 Nisan fiyatı: 691,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 2023 Nisan fiyatı: 798,100 TL

Volkswagen Golf

Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 2023 Nisan fiyatı: 713,200 TL

Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life - 868,700 TL

Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style - 979,500 TL

SEAT İbiza

İbiza 1.0 Evo 80 HP Style 2023 Nisan fiyatı: 539,000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style 2023 Nisan fiyatı: 689.000 TL

1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR 2023 Nisan fiyatı: 799,000 TL

ARona 1.0 EcoTSI 95 HP Style 2023 Nisan fiyatı: 760.000 TL

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style 2023 Nisan fiyatı: 760.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience 2023 Nisan fiyatı: 810.000 TL

SKODA

Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite 2023 Nisan fiyatı 554.900 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite 2023 Nisan fiyati 629.900 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Premium 2023 Nisan fiyati 709.900 TL

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